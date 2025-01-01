История любви в условиях тоталитарного режима. Атмосфера и среда, а также особое чувство так называемого лирического трагизма объединились в шедевре кинематографического искусства — фильме "Любовь" (1970, Спец. пр. и пр. международной католической организации на МКФ в Каннах, 1971; пр. актрисе Мари Тёрёчик на МКФ в Чикаго, 1971; "Золотая медаль" МКФ в Варне, 1973, и др.), явившем выразительное изображение мрачной эпохи 50-х и торжества человеческих ценностей. Его герои в обстоятельствах свинцового времени проходят испытание на человечность, терпение, веру и верность любви.
СтранаВенгрия
Продолжительность1 час 33 минуты
Год выпуска1971
Премьера в мире21 января 1971
Дата выхода
21 января 1971
Венгрия
23 октября 1971
США
ПроизводствоMAFILM Stúdió 1
Другие названия
Szerelem, Amor, Liebe, Love, Agapi gia enan kratoumeno, Amore, Amour, Armastus, Iubire, Kärlek, Ljubav, Miłość, O Amor, Rakkaus, Любовь