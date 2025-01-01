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Киноафиша Фильмы Любовь

Любовь

Szerelem 18+
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О фильме

История любви в условиях тоталитарного режима. 
Атмосфера и среда, а также особое чувство так называемого лирического трагизма объединились в шедевре кинематографического искусства — фильме "Любовь" (1970, Спец. пр. и пр. международной католической организации на МКФ в Каннах, 1971; пр. актрисе Мари Тёрёчик на МКФ в Чикаго, 1971; "Золотая медаль" МКФ в Варне, 1973, и др.), явившем выразительное изображение мрачной эпохи 50-х и торжества человеческих ценностей. Его герои в обстоятельствах свинцового времени проходят испытание на человечность, терпение, веру и верность любви.
Страна Венгрия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в мире 21 января 1971
Дата выхода
21 января 1971 Венгрия
23 октября 1971 США
Производство MAFILM Stúdió 1
Другие названия
Szerelem, Amor, Liebe, Love, Agapi gia enan kratoumeno, Amore, Amour, Armastus, Iubire, Kärlek, Ljubav, Miłość, O Amor, Rakkaus, Любовь
Режиссер
Карой Макк
В ролях
Лили Дарваш
Иван Дарваш
Мари Тёрёчик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.8 IMDb
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