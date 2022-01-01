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Вкушаем плоды райских кущ
Ovoce stromu rajskych jime
Вкушаем плоды райских кущ, 1969
1969 / Чехословакия / Бельгия
6.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
драма
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Неделя чешского кино. "Золотые шестидесятые"
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6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1969
Премьера в мире
31 июля 1970
Режиссер
Вера Хитилова
В ролях
Карел Новак
Жан Шмид
Джулиус Альберт
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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