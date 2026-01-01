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Постер фильма Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений
8.2
Киноафиша Фильмы Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений
8.2

Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений

, 1970
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Италия / драма, криминал / 18+
Постер фильма Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений
8.2

В ролях

Джан Мария Волонте
Джан Мария Волонте
Dottore
Флоринда Болкан
Флоринда Болкан
Августа Терци
Джанни Сантуччо
Police Commissioner
Орациио Орландо
Brigadier Biglia
Серджо Трамонти
Antonio Pace
Артуро Доминичи
Mangani
Альдо Рендине
Nicola Panunzio
Массимо Фоски
Augusta Terzi's Husband
Алека Пайци
Housekeeper
Витторио Дузе Микеле Риккардине
Canes
Режиссер Элио Петри
Сценарист Элио Петри, Уго Пирро
Композитор Эннио Морриконе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1970
Премьера в мире 12 февраля 1970
Дата выхода
25 марта 1971 Великобритания
17 июня 1971 Венгрия
13 ноября 1970 Германия
25 июня 2026 Греция
19 ноября 1971 Ирландия 18
27 июля 1975 Испания
16 октября 1970 Франция
MPAA R
Производство Vera Films
Другие названия
Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Investigation of a Citizen Above Suspicion, Investigación de un ciudadano sobre toda sospecha, Ermittlungen gegen einen über jeden Verdacht erhabenen Bürger, Investigación de un ciudadano libre de toda sospecha, Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений, De dader staat boven verdenking, Điều Tra Một Công Dân Không Thể Nghi Ngờ, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, Epäilyksen yläpuolella, Epäilysten ulkopuolella, Her Türlü Kuşkunun Ötesinde Bir Vatandaş Üstüne Soruşturma, Hevet over mistanke, Inquérito a Um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, Investigação Sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, Istraga nad besprekornim građaninom, Mördare utan ansikte, Mördaren utan ansikte, Onderzoek naar een burger boven alle verdenking, Preiskava o neoporečnem državljanu, Śledztwo w sprawie obywatela poza wszelkim podejrzeniem, Tyrimas del neitartino piliečio, Undersøgelse af en borger hævet over enhver mistanke, Undersökning av en medborgare höjd över alla misstankar, Vizsgálat egy minden gyanú felett álló polgár ügyében, Yoerano pasis ypopsias, Υπεράνω πάσης υποψίας, Слідство у справі громадянина поза всякими підозрами, 殺人捜査, חקירתו של אזרח העומד מעל לכל חשד, 완전 범죄, Epäilyksen ulkopuolella, Investigation of a Citizen… Above Suspicion

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 15 голосов
8 IMDb
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саундтрек фильма Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений

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