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Глория Глория
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Gloria

Глория, 1980

1980 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Семье пуэрториканцев угрожает мафия. Испугавшись угроз, они просят присмотреть за маленьким сыном Ником свою соседку, Глорию, бывшую стриптизершу и любовницу гангстера. После того, как всю семью Ника расстреляли, мальчик остался на руках у Глории. Она ненавидит детей, а он не выносит женщин. Скоро за ними начинается охота - как оказалось, дневник, в котором записаны все счета мафии, и из-за которых была расстреляна целая семья, хранится у мальчика. Вынужденная спасать ребенка, Глория начинает испытывать по отношению к нему материнские чувства, понимая, что она для него теперь – единственный близкий человек в целом мире.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в России 19 сентября 1980
Премьера онлайн 1 мая 2021
Премьера в мире 5 сентября 1980
Возраст 16+
Режиссер
Джон Кассаветис
Джон Кассаветис
В ролях
Хуан Адамес
Бак Хенри
Джули Кармен
Грегори Клегхорн
Филомена Спаньуоло
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Глория 2 постера
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