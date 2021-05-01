Глория, 1980

Семье пуэрториканцев угрожает мафия. Испугавшись угроз, они просят присмотреть за маленьким сыном Ником свою соседку, Глорию, бывшую стриптизершу и любовницу гангстера. После того, как всю семью Ника расстреляли, мальчик остался на руках у Глории. Она ненавидит детей, а он не выносит женщин. Скоро за ними начинается охота - как оказалось, дневник, в котором записаны все счета мафии, и из-за которых была расстреляна целая семья, хранится у мальчика. Вынужденная спасать ребенка, Глория начинает испытывать по отношению к нему материнские чувства, понимая, что она для него теперь – единственный близкий человек в целом мире.