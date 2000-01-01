Мой американский дядюшка, 1980

Профессор Анри Лабори решает изучить жизнь трех разных людей для подтверждения теории «эмоционального мозга», что означает стремление к доминированию над окружающими. В поле его зрения попадают служащий Жан, актриса Жанин и успешный топ-менеджер Рене.



У каждого из героев есть свой любимый французский актер, которому они подражают, сами того не замечая. Есть и американский дядюшка — он присутствует в разговорах персонажей, каждый раз становясь неожиданным аргументом в доказательстве той или иной позиции…