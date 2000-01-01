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Мой американский дядюшка Мой американский дядюшка
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Mon oncle d'Amérique

Мой американский дядюшка, 1980

1980 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Профессор Анри Лабори решает изучить жизнь трех разных людей для подтверждения теории «эмоционального мозга», что означает стремление к доминированию над окружающими. В поле его зрения попадают служащий Жан, актриса Жанин и успешный топ-менеджер Рене.

У каждого из героев есть свой любимый французский актер, которому они подражают, сами того не замечая. Есть и американский дядюшка — он присутствует в разговорах персонажей, каждый раз становясь неожиданным аргументом в доказательстве той или иной позиции…

7.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 15 мая 2021
Премьера в мире 1 января 2000
Возраст 16+
Режиссер
Ален Рене
Ален Рене
В ролях
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Николь Гарсия
Николь Гарсия
Роджер Пьер
Нелли Боржо
Пьер Ардити
Пьер Ардити
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой американский дядюшка 2 постера
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