Российская кинорежиссер Вера Строева специализировалась на экранизациях известных опер. Одним из самых успешных из них стала киноверсия Мусоргского 1955 года и пушкинского «Бориса Годунова». Адаптация Строевой ловко обтекает историю русского царя, жизнь которого подвергается опасности из-за претендента на престол. А. Пирогов исполняет заглавную партию, а Г. Неллеп представляет вокальную и визуальную угрозу как «Лжедмитрий». Использование цветного процесса, известного как Magicolor, добавляет правильную нотку театральной искусственности в торжество пышности и великолепия. Борис Годунов был освобожден в США в 1959 году, когда единственного русского, который волновал большинство американцев, звали не Борис, а Никита.