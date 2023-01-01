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Борис Годунов
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Boris Godunov

Борис Годунов, 1954

1954 / СССР
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О фильме

Российская кинорежиссер Вера Строева специализировалась на экранизациях известных опер. Одним из самых успешных из них стала киноверсия Мусоргского 1955 года и пушкинского «Бориса Годунова». Адаптация Строевой ловко обтекает историю русского царя, жизнь которого подвергается опасности из-за претендента на престол. А. Пирогов исполняет заглавную партию, а Г. Неллеп представляет вокальную и визуальную угрозу как «Лжедмитрий». Использование цветного процесса, известного как Magicolor, добавляет правильную нотку театральной искусственности в торжество пышности и великолепия. Борис Годунов был освобожден в США в 1959 году, когда единственного русского, который волновал большинство американцев, звали не Борис, а Никита.

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1954
Возраст 18+
Режиссер
Вера Строева
В ролях
Александр Пирогов
Никандр Ханаев
Максим Михайлов
Алексей Кривченя
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
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