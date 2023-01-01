Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
12 пар глаз
Киноафиша Фильмы 12 пар глаз
Nijushi-no hitomi

12 пар глаз, 1954

1954 / Япония
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм о двадцати годах жизни учительницы Ониси, полных нищеты и бедствий.
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 34 минуты
Год выпуска 1954
Возраст 18+
Режиссер
Кэйскэ Киносита
В ролях
Хидеки Гоко
Хидеко Такамине
Макото Миягава
Такеро Терашита
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Легенда о Нараяме
Легенда о Нараяме (1958)
6.3
Женщина
Женщина (1948)
5.5
Постер фильма 12 пар глаз 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мое преступление
Мое преступление
2023, Франция, драма, детектив
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Related video
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)
Копия матери: в Сеть угодило фото маленькой дочери Заворотнюк, которое никто не видел
Жигунову слова не дали: кто на самом деле озвучил культового гардемарина
Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь
Рассказы матери Королевой о роскошной жизни в США оказались сказками: правда крайне печальная
Девочка-карлик стала длинноногой красоткой: от этого преображения дух захватывает
Может заколачивать миллионы на внешности: сын Децла выиграл в генетическую лотерею
Ему 40 лет, ей - 17: ради кого Дукалис бросил любимую жену (фото)
Развод и эмиграция: что на самом деле творится в семье Паулины Андреевой
Обычные дети его побаиваются: каким растет мальчик-Геркулес из простой русской семьи
Финал «Назад в будущее» объяснили в вырезанной сцене: вот что там было
Женился на копии Загитовой: выбор Даниила Глейхенгауза поразит каждого
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше