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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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12 пар глаз
Nijushi-no hitomi
12 пар глаз, 1954
1954 / Япония
6.6
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Жанр:
драма
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О фильме
Фильм о двадцати годах жизни учительницы Ониси, полных нищеты и бедствий.
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6.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность
2 часа 34 минуты
Год выпуска
1954
Возраст
18+
Режиссер
Кэйскэ Киносита
В ролях
Хидеки Гоко
Хидеко Такамине
Макото Миягава
Такеро Терашита
Все актеры и съемочная группа
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