Поймать вора, 1955

Более десяти лет лихий, отставной вор драгоценностей, Джон Роби, ранее известный как «Кот», тихо жил в своей прекрасной вилле на тихом, залитом солнцем Лазурном берегу. Однако некто зловещий бродит по Французской Ривьере, и, поскольку волна дерзких краж алмазов терроризирует Канны, у Джона не остается другого выбора, кроме как вернуться к активным действиям, чтобы очистить свое имя. Действительно, Джон застрял между камнем и наковальней, и, как будто этого было недостаточно, утонченная наследница нуворишей Фрэнсис Стивенс начинает его преследовать…
Джон Роби, был некогда непревзойдённым профессиональным вором, известным под кличкой «Кот».
«Коту» повезло: он сумел вовремя «завязать» и красиво уйти. Скопив капиталец, Роби отправился «на пенсию» и элегантно прожигал жизнь на французской Ривьере.
Но изысканной и спокойной жизни экс-преступника приходит конец после того, как кто-то начинает грабить богатеев, точь-в-точь в его стиле. Так как подозрения резонным образом падают на Джона, то он решает во что бы то ни стало найти своего имитатора!