Поймать вора, 1955

Более десяти лет лихий, отставной вор драгоценностей, Джон Роби, ранее известный как «Кот», тихо жил в своей прекрасной вилле на тихом, залитом солнцем Лазурном берегу. Однако некто зловещий бродит по Французской Ривьере, и, поскольку волна дерзких краж алмазов терроризирует Канны, у Джона не остается другого выбора, кроме как вернуться к активным действиям, чтобы очистить свое имя. Действительно, Джон застрял между камнем и наковальней, и, как будто этого было недостаточно, утонченная наследница нуворишей Фрэнсис Стивенс начинает его преследовать…