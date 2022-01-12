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To Catch a Thief

Поймать вора, 1955

1955 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Более десяти лет лихий, отставной вор драгоценностей, Джон Роби, ранее известный как «Кот», тихо жил в своей прекрасной вилле на тихом, залитом солнцем Лазурном берегу. Однако некто зловещий бродит по Французской Ривьере, и, поскольку волна дерзких краж алмазов терроризирует Канны, у Джона не остается другого выбора, кроме как вернуться к активным действиям, чтобы очистить свое имя. Действительно, Джон застрял между камнем и наковальней, и, как будто этого было недостаточно, утонченная наследница нуворишей Фрэнсис Стивенс начинает его преследовать…

  • Кэри Грант объявил о своем уходе из актерской профессии в феврале 1953 года, заявив, что с появлением таких актеров-методистов, как Марлон Брандо, большинство людей больше не интересовались смотреть фильмы с его участием. Он также был зол на то, как на Чарли Чаплина начались гонения за “антиамериканскую деятельность. Актера с трудом выманили из его поместья, чтобы снять этот фильм, и он продолжил карьеру. 
  • В сцене на плавучей платформе Даниэль подчеркивает, насколько она моложе Фрэнсис. На самом деле Брижит Обер была на четыре с половиной года старше Грейс Келли. Даниэль называют «подростком», но на самом деле ей было 30, когда снимали фильм.
  • По его словам, Хичкок согласился на съемки, чтобы отдохнуть на юге Франции.

Джон Роби, был некогда непревзойдённым профессиональным вором, известным под кличкой «Кот».

«Коту» повезло: он сумел вовремя «завязать» и красиво уйти. Скопив капиталец, Роби отправился «на пенсию» и элегантно прожигал жизнь на французской Ривьере.

Но изысканной и спокойной жизни экс-преступника приходит конец после того, как кто-то начинает грабить богатеев, точь-в-точь в его стиле. Так как подозрения резонным образом падают на Джона, то он решает во что бы то ни стало найти своего имитатора!

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 2 августа 1955
Возраст 16+
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Джесси Ройс Лэндис
Джон Уильямс
Джон Уильямс
Шарль Ванель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поймать вора 2 постера
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Поймать вора
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12 января 2022 11:39
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