ПроизводствоCentral Cinema Company Film (CCC), Cila Films, Terra Films
Другие названия
Les héros sont fatigués, Die Helden sind müde, Heroes and Sinners, A hősök elfáradtak, Bohaterowie są zmęczeni, De trötta hjältarna, Eroii sunt obosiţi, Gli eroi sono stanchi, Heltene er trette, Heltenes tid er forbi, Heroji su umorni, Het waren helden, Los héroes están cansados, Los héroes están fatigados, Oi iroes kourastikan, Os Heróis Estão Cansados, Sankarit ovat väsyneet, The Heroes Are Tired, Yorgun Kahramanlar, 悪の決算, 钻影雄风
Рейтинг фильма
6.7
Оцените11 голосов
6.6IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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