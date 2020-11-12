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Постер фильма Герои устали
6.7
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6.7

Герои устали

, 1955
Heros sont fatigues, Les
Франция, ФРГ / драма, приключения / 18+
Постер фильма Герои устали
6.7

В ролях

Ив Монтан
Ив Монтан
Michel Rivière
Мария Феликс
Manuella
Жан Сервэ
François Séverin
Элизабет Мане
Nina
Герт Фрёбе
Hermann
Хэрри Макс
Ханс Вернер
Olsen
Manolo Montez
Pépé
Джеймс Кэмпбелл
Rudy Castell
Rudi
Режиссер Ив Чампи
Сценарист Жан-Шарль Таккелла, Christiane Garnier, Ив Чампи, Jacques-Laurent Bost
Композитор Луи Гульельми
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / ФРГ
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1955
Премьера онлайн 21 июля 2021
Премьера в мире 5 сентября 1955
Дата выхода
21 февраля 1958 Австралия
1 ноября 1955 Австрия
4 ноября 1955 Бельгия
13 октября 1955 Германия
27 июля 1956 Дания
8 ноября 1956 Мексика
11 мая 1959 США
7 мая 1958 Турция
27 апреля 1956 Финляндия
12 сентября 1955 Франция
16 января 1956 Швеция
18 октября 1955 Япония
Производство Central Cinema Company Film (CCC), Cila Films, Terra Films
Другие названия
Les héros sont fatigués, Die Helden sind müde, Heroes and Sinners, A hősök elfáradtak, Bohaterowie są zmęczeni, De trötta hjältarna, Eroii sunt obosiţi, Gli eroi sono stanchi, Heltene er trette, Heltenes tid er forbi, Heroji su umorni, Het waren helden, Los héroes están cansados, Los héroes están fatigados, Oi iroes kourastikan, Os Heróis Estão Cansados, Sankarit ovat väsyneet, The Heroes Are Tired, Yorgun Kahramanlar, 悪の決算, 钻影雄风

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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