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В маленьком мексиканском городке у глубокой темной реки смерть всегда предшествует жизни. Извращенное представление о родовой чести привело к вражде двух родов, которая продолжается уже более века. Настоящий мужчина должен убить врага, даже если ему после этого придется покинуть поселок и не возвращаться до самой смерти. Он вынужден жить на другом берегу реки, отвергнутый всеми, без любви и радости.
|30 июня 1955
|Мексика
|1 апреля 2026
|Франция