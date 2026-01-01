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Постер фильма Река и смерть
6.8
Киноафиша Фильмы Река и смерть
6.8

Река и смерть

, 1955
El río y la muerte
Мексика / драма / 18+
Постер фильма Река и смерть
6.8

О фильме

В маленьком мексиканском городке у глубокой темной реки смерть всегда предшествует жизни. Извращенное представление о родовой чести привело к вражде двух родов, которая продолжается уже более века. Настоящий мужчина должен убить врага, даже если ему после этого придется покинуть поселок и не возвращаться до самой смерти. Он вынужден жить на другом берегу реки, отвергнутый всеми, без любви и радости.

В ролях

Колумба Домингес
Mercedes
Miguel Torruco
Felipe Anguiano
Хоакин Кордеро
Gerardo Anguiano
Хайме Фернандес
Romulo Menchaca
Виктор Алькосер
Polo Menchaca
Сильвия Дербес
Elsa
José Elías Moreno
Don Nemesio
Карлос Мартинес Баэна
Padre Julián
Альфредо Варела
Chinelas
Мигель Манзано
don Anselmo
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Луис Алькориса, Луис Бунюэль, Miguel Álvarez Acosta
Композитор Рауль Лависта
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1955
Премьера в мире 22 августа 1954
Дата выхода
30 июня 1955 Мексика
1 апреля 2026 Франция
Производство Clasa Films Mundiales
Другие названия
El río y la muerte, The River and Death, Reka i smrt, A folyó és a halál, De stroom en de dood, Death and the River, Der Fluss und der Tod, Der Fluß und der Tod, Floden och döden, Il fiume e la morte, Le fleuve de la mort, Le rio de la mort, Le rive della morte, O Rio E a Morte, Râul și moartea, Reka a smrt, Rieka a smrt, Rzeka i śmierć, Река и смерть, Реката и смъртта, Річка і смерть, 河と死

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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