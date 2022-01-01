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Жан Габен
Жан Габен
Jean Gabin
О персоне
Фильмография
Связи
Жан Габен
Jean Gabin
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Дата рождения
17 мая 1904
Возраст
72 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
15 ноября 1976
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Марлен Дитрих
Состояли в отношениях с 1941 по 1947 годы
Биография Жан Габен
Родился 17 мая 1904 года. Париж, Франция.
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Фильмография Жан Габен
Двое в городе
драма
1973, Франция / Италия
7.0
Кот
драма
1971, Франция / Италия
7.0
Тайна фермы Мессе
триллер
1970, Италия / Франция / ФРГ
6.0
Сицилийский клан
драма
1969, Франция
6.0
Татуированный
комедия
1968, Франция / Италия
6.0
Гром небесный
драма
1965, Франция / Италия / ФРГ
6.0
Месье
комедия
1964, Италия / Франция / ФРГ
6.0
В случае несчастья
драма, мелодрама, криминал
1958, Франция / Италия
6.0
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Связи
Марлен Дитрих
Marlene Dietrich
Состояли в отношениях с 1941 по 1947 годы
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