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Постер фильма Девушки в униформе
7.6
Киноафиша Фильмы Девушки в униформе
7.6

Девушки в униформе

, 1931
Mädchen in Uniform
Германия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Девушки в униформе
7.6

О фильме

В школу-интернат для девочек, дочерей прусских офицеров, поступает 14-летняя Мануэла фон Майнхардис. В школе царит военная дисциплина, и всеми делами железной рукой заправляет фрау директор, Фридрих Великий в юбке. Как и все остальные девочки, Мануэла влюбляется в свою учительницу, прекрасную фройляйн фон Бернбург, которая отчасти разделяет ее чувства. После постановки школьной пьесы Мануэла, будучи одета в костюм принца и пьяна от пунша, объявляет на всю школу о своей любви к фройляйн фон Бернбург. Фрау директор клеймит подобные чувства как греховные и намеревается исключить Мануэлу из школы.

В ролях

Emilia Unda
Oberin des Stifts
Dorothea Wieck
Frl. von Bernburg
Hedy Krilla
Frl. von Kesten
Герта Тиле
Manuela von Meinhardis
Ellen Schwanneke
Ильзе фон Вестхаген
Lene Berdolt
Fräulein von Gaerschner
Erika Biebrach
Lilli von Kattner
Margory Bodker
Miss Evans
Гертруд де Лальски
Exzellenz von Ehrenhardt - Manuelas Tante
Else Ehser
Gardrobiere Elise
Режиссер Leontine Sagan, Карл Фрелих
Сценарист Christa Winsloe, Friedrich Dammann
Композитор Hanson Milde-Meissner
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1931
Премьера в мире 27 ноября 1931
Дата выхода
27 ноября 1931 Германия 6
14 сентября 2019 Литва N-13
20 сентября 1932 США PG
Производство Deutsche Film-Gemeinschaft
Другие названия
Mädchen in Uniform, Mujeres de uniforme, Brytningstider, Děvčata v uniformě, Devojke u uniformama, Dziewczęta w mundurkach, Fete în uniformă, Girls in Uniform, Internado de señoritas, Jeunes filles en uniforme, Lányok az intézetben, Maedchen in Uniform, Muchachas de uniforme, Murrosiässä, Piger i uniform, Piker i uniform, Ragazze in uniforme, Raparigas de Uniforme, Senhoritas em Uniforme, Παρθένες εν στολή, Девушки в униформе, 制服の処女, 걸스 인 유니폼, Maidens in Uniform

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 28 февраля 2024

Отзывы о фильме

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