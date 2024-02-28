В школу-интернат для девочек, дочерей прусских офицеров, поступает 14-летняя Мануэла фон Майнхардис. В школе царит военная дисциплина, и всеми делами железной рукой заправляет фрау директор, Фридрих Великий в юбке. Как и все остальные девочки, Мануэла влюбляется в свою учительницу, прекрасную фройляйн фон Бернбург, которая отчасти разделяет ее чувства. После постановки школьной пьесы Мануэла, будучи одета в костюм принца и пьяна от пунша, объявляет на всю школу о своей любви к фройляйн фон Бернбург. Фрау директор клеймит подобные чувства как греховные и намеревается исключить Мануэлу из школы.

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