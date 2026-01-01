Успешный и очень популярный тенор Энрико Ферраро работает под чутким контролем своего импресарио. Он устал от постоянных гастролей и устремляется в отпуск в те места, где его никто не побеспокоит. Певец уезжает на швейцарский курорт и встречает по дороге жуликоватого брачного афериста Корецкого Но и на отдыхе певца не оставляют в покое. В результате случайности местные власти принимают Корецкого за знаменитость, что вполне устраивает и Ферраро. Аферист предлагает поменяться местами: он будет продолжать играть роль тенора, а великий тенор пусть подыграет ему в роли якобы его секретаря. Корецкий просит в ответ помочь ему в одном маленьком любовном деле, исполнить за него серенаду под окном прекрасной девушки Матильды, дочери хозяина курорта, во время пения аферист будет только открывать только рот, а Ферраро петь. Доверчивая Матильда обманута, она доверяет свое сердце Корецкому. Тем временем власти идут по следу афериста и ошибочно арестовывают похожего на него Ферраро. Тенор, дабы восстановить справедливость, поет в полицейском участке, его голос лучше любого паспорта отождествляет личность. Полиция арестовывает настоящего Корецкого...

Развернуть