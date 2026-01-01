Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Под чужим именем
1 постер
Под чужим именем

Под чужим именем

Das Lied einer Nacht 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Успешный и очень популярный тенор Энрико Ферраро работает под чутким контролем своего импресарио. Он устал от постоянных гастролей и устремляется в отпуск в те места, где его никто не побеспокоит. Певец уезжает на швейцарский курорт и встречает по дороге жуликоватого брачного афериста Корецкого Но и на отдыхе певца не оставляют в покое. В результате случайности местные власти принимают Корецкого за знаменитость, что вполне устраивает и Ферраро. Аферист предлагает поменяться местами: он будет продолжать играть роль тенора, а великий тенор пусть подыграет ему в роли якобы его секретаря. Корецкий просит в ответ помочь ему в одном маленьком любовном деле, исполнить за него серенаду под окном прекрасной девушки Матильды, дочери хозяина курорта, во время пения аферист будет только открывать только рот, а Ферраро петь. Доверчивая Матильда обманута, она доверяет свое сердце Корецкому. Тем временем власти идут по следу афериста и ошибочно арестовывают похожего на него Ферраро. Тенор, дабы восстановить справедливость, поет в полицейском участке, его голос лучше любого паспорта отождествляет личность. Полиция арестовывает настоящего Корецкого...
Страна Германия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1932
Премьера в мире 6 ноября 1932
Дата выхода
6 ноября 1932 Германия
10 июня 1933 СССР
Производство Cine-Allianz Tonfilmproduktions GmbH
Другие названия
Das Lied einer Nacht, A Canção de uma Noite, Éjféli szerenád, En sang i natten, I Nat eller aldrig, Pieśń nocy, Questa notte o mai più, The Song of Night, To tragoudi tis nyktas, Песня одной ночи, Под чужим именем, 今宵こそは
Режиссер
Анатоль Литвак
В ролях
Магда Шнайдер
Ян Кипура
Марго Лион
Джулиус Фалкенштейн
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Под чужим именем
Сиреневое сердце 6.7
Сиреневое сердце (1932)
Принцесса устриц 7.2
Принцесса устриц (1919)

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

