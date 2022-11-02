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Земля, 1930

1930 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Советская власть понемногу занялась раскулачиванием состоятельных крестьян. Молодой активист Василий Турбенко убежден в том, что когда в селе появится новая современная сельскохозяйственная техника, со старой жизнью и нынешними порядками будет покончено. Его отец Опанас переживает за сына. Он предупреждает его о том, что ему нужно быть осторожным.

Упрямый парень не желает слушать отца. В только что созданный колхоз вскоре прибывают новые тракторы, и Василий на них лично перепахивает землю, стирая черту между частным и коллективным. Это вызывает бурю эмоций, негодования и протест среди местных жителей деревни. Разгорается острый конфликт, который оборачивается драматическими последствиями.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 1930
Возраст 12+
Режиссер
Александр Довженко
В ролях
Степан Шкурат
Семен Свашенко
Юлия Солнцева
Елена Максимова
Иван Франко
Все актеры и съемочная группа
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