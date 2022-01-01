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Давид Кросс
Давид Кросс
David Kross
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Давид Кросс
David Kross
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Дата рождения
4 июля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Давид Кросс
Родился 4 июля 1990. Баргтехайде, Шторман, Германия
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Фильмография Давид Кросс
Заоблачные высоты
драма, комедия
2020, Германия
5.0
Голкипер
драма, военный, спорт, биография
2018, Великобритания
7.0
Воздушный шар
триллер, драма, семейный
2018, Германия / Франция / США
7.0
Мой брат Симпель
комедия, драма
2017, Германия
6.0
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
приключения, семейный, комедия
2014, Германия
7.0
Анжелика, маркиза ангелов
исторический, мелодрама, приключения
2013, Франция
6.0
Михаэль Кольхаас
исторический, драма
2013, Франция / Германия
7.0
Тот же, но совсем другой
драма
2009, Германия
6.0
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