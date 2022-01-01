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Давид Кросс

David Kross
Давид Кросс
Давид Кросс David Kross
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Дата рождения
4 июля 1990
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Давид Кросс

Родился 4 июля 1990. Баргтехайде, Шторман, Германия

Фильмография Давид Кросс
Заоблачные высоты
Заоблачные высоты
драма, комедия 2020, Германия
5.0
Голкипер
Голкипер
драма, военный, спорт, биография 2018, Великобритания
7.0
Воздушный шар
Воздушный шар
триллер, драма, семейный 2018, Германия / Франция / США
7.0
Мой брат Симпель
Мой брат Симпель
комедия, драма 2017, Германия
6.0
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
Рико, Оскар и тени темнее тёмного
приключения, семейный, комедия 2014, Германия
7.0
Анжелика, маркиза ангелов
Анжелика, маркиза ангелов
исторический, мелодрама, приключения 2013, Франция
6.0
Михаэль Кольхаас
Михаэль Кольхаас
исторический, драма 2013, Франция / Германия
7.0
Тот же, но совсем другой
Тот же, но совсем другой
драма 2009, Германия
6.0
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