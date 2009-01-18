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Yes Men - Вперед к светлому будущему Yes Men - Вперед к светлому будущему
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The Yes Men Fix the World

Yes Men - Вперед к светлому будущему, 2009

2009 / Франция / Великобритания / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
"The Yes Men" — группа активистов, которая занимается культурными провокациями, выдавая себя за влиятельных людей и представителей известных организация. Их деятельность включает создание подставных веб-сайтов, идентичных оригинальным. Получая через такие сайты приглашения, они участвуют в различных конференциях, симпозиумах и телевизионных передачах. Впервые они засветились в 2003 году фильме, озаглавленном просто "The Yes Men", тогда они прикидывались членами Всемирной торговой организации. Теперь, спустя шесть лет, сатирики-активисты Энди Бихльбаум и Майк Бонанно привлекают внимание мировой общественности к химической катастрофе в индийском городе Бхопале и проливают свет на непрофессиональные действия нью-орлеанских властей по устранению последствий урагана Катрина. Едко высмеивая известных личностей, Бихльбаум и Бонанно оставляют далеко позади даже экзерсисы Бруно.
7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 18 января 2009
Режиссер
Энди Бихльбаум
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Yes Men - Вперед к светлому будущему 2 постера
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