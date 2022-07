Yes Men - Вперед к светлому будущему, 2009

"The Yes Men" — группа активистов, которая занимается культурными провокациями, выдавая себя за влиятельных людей и представителей известных организация. Их деятельность включает создание подставных веб-сайтов, идентичных оригинальным. Получая через такие сайты приглашения, они участвуют в различных конференциях, симпозиумах и телевизионных передачах. Впервые они засветились в 2003 году фильме, озаглавленном просто "The Yes Men", тогда они прикидывались членами Всемирной торговой организации. Теперь, спустя шесть лет, сатирики-активисты Энди Бихльбаум и Майк Бонанно привлекают внимание мировой общественности к химической катастрофе в индийском городе Бхопале и проливают свет на непрофессиональные действия нью-орлеанских властей по устранению последствий урагана Катрина. Едко высмеивая известных личностей, Бихльбаум и Бонанно оставляют далеко позади даже экзерсисы Бруно.

