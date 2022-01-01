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Биргит Минихмайр

Birgit Minichmayr
Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр Birgit Minichmayr
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Дата рождения
3 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Биргит Минихмайр

Родилась 3 апреля 1977 года. Австрия.

Фильмография Биргит Минихмайр
Королевская игра
Королевская игра
драма 2021, Германия / Австрия
7.0
3 дня с Роми Шнайдер
3 дня с Роми Шнайдер
драма 2018, Германия
6.0
Милый Ханс, дорогой Петр
Милый Ханс, дорогой Петр
драма 2015, Россия / Германия / Украина
3.0
Милосердие
Милосердие
драма 2011, Германия / Норвегия
6.0
Страсть не знает преград
Страсть не знает преград
драма, мелодрама 2009, Германия
5.0
Парфюмер: история одного убийцы
Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.0
Бункер
Бункер
военный, драма 2004, Германия / Италия / Австрия
6.0
Обучение лжи
Обучение лжи
комедия, драма, мелодрама 2003, Германия
5.0
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