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Биргит Минихмайр
Биргит Минихмайр
Birgit Minichmayr
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Биргит Минихмайр
Birgit Minichmayr
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Дата рождения
3 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Биргит Минихмайр
Родилась 3 апреля 1977 года. Австрия.
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Фильмография Биргит Минихмайр
Королевская игра
драма
2021, Германия / Австрия
7.0
3 дня с Роми Шнайдер
драма
2018, Германия
6.0
Милый Ханс, дорогой Петр
драма
2015, Россия / Германия / Украина
3.0
Милосердие
драма
2011, Германия / Норвегия
6.0
Страсть не знает преград
драма, мелодрама
2009, Германия
5.0
Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма
2006, Германия / Франция / Испания / США
7.0
Бункер
военный, драма
2004, Германия / Италия / Австрия
6.0
Обучение лжи
комедия, драма, мелодрама
2003, Германия
5.0
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