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Клод Шаброль
Клод Шаброль
Claude Chabrol
О персоне
Фильмография
Клод Шаброль
Claude Chabrol
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Дата рождения
24 июня 1930
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
12 сентября 2010
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Клода Шаброля
Родился 24 июня 1930 года. Париж, Франция.
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Фильмография Клода Шаброля
Волшебный лес
анимация
2012, Франция
5.0
Цветок зла
триллер, драма
2003, Франция
6.0
Спасибо за шоколад
мистика, триллер, драма
2000, Франция / Швейцария
6.0
Церемония
драма, триллер, криминал
1995, Германия / Франция
7.0
Ад
криминал, драма, триллер
1994, Франция
7.0
Мадам Бовари
драма
1991, Франция
7.0
Женское дело
драма
1988, Франция
7.0
Маски
криминал, комедия
1987, Франция
7.0
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