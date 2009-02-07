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Постер фильма Самая счастливая девушка на свете
6.9
Самая счастливая девушка на свете - The Happiest Girl in the World
Киноафиша Фильмы Самая счастливая девушка на свете
6.9

Самая счастливая девушка на свете

, 2009
Cea mai fericita fata din lume
Бельгия, Франция, Япония, Нидерланды, Румыния / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Самая счастливая девушка на свете
6.9
Самая счастливая девушка на свете - The Happiest Girl in the World
Самая счастливая девушка на свете  The Happiest Girl in the World

О фильме

Восемнадцатилетняя Делия Фратила живет вместе с семьей в заштатном румынском городишке. Приняв участие в рекламном конкурсе компании, производящей соки, Делия неожиданно выигрывает автомобиль. Вместе с родителями Делия отправляется в долгий путь до Бухареста, где — прямо в центре города, в парке — и должна пройти рекламная съемка с вручением приза победителю. Делии вроде бы не нужно делать ничего сложного: сесть за руль новенького авто, выпить стакан сока и поблагодарить компанию за приз. Но съемочный процесс идет, конечно, совсем не так, как задумано: Делия все время забывает свои реплики, вид сока, который она должна пить, не удовлетворяет заказчиков, девушке все время поправляют грим, оператор недоволен ракурсом, что-то не так со светом и т. д. А в это время в семье победительницы назревает конфликт: родители уговаривают ее продать машину, а девушка хочет оставить ценный приз себе.

В ролях

Василь Мурару
Mr. Fratila
Шербан Павлу
Director
Анди Васлуяну
Cinematographer
Alexandru Georgescu
The client
Дору Катанеску
Mr. Arvunescu
Andreea Bosneag
Delia Cristina Fratila
Violeta Haret-Popa
Mrs. Fratila
Diana Gheorghian
Producer
Petre Constantin Bombardel
Luminita Stoianovici
Gabi - make-up artist
Режиссер Раду Жуде
Сценарист Раду Жуде, Augustina Stanciu
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция / Япония / Нидерланды / Румыния
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 7 февраля 2009
Дата выхода
8 мая 2009 Румыния
Бюджет €650 000
Сборы в мире $9 998
Производство HI Film Productions, Circe Films, Romania Film
Другие названия
Cea mai fericita fata din lume, The Happiest Girl in the World, Cea mai fericitã fatã din lume, La chica más feliz del mundo, A legboldogabb lány a világon, Dünya'nın En Mutlu Kızı, La fille la plus heureuse du monde, Najsretnija djevojka na svijetu, Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie, Το πιο ευτυχισμένο κορίτσι στον κόσμο, Най-щастливото момиче на света, Самая счастливая девушка на свете, 世界上最快樂的女孩, To pio eftyhismeno koritsi ston kosmo

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Самая счастливая девушка на свете - The Happiest Girl in the World
Самая счастливая девушка на свете The Happiest Girl in the World
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