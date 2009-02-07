Восемнадцатилетняя Делия Фратила живет вместе с семьей в заштатном румынском городишке. Приняв участие в рекламном конкурсе компании, производящей соки, Делия неожиданно выигрывает автомобиль. Вместе с родителями Делия отправляется в долгий путь до Бухареста, где — прямо в центре города, в парке — и должна пройти рекламная съемка с вручением приза победителю. Делии вроде бы не нужно делать ничего сложного: сесть за руль новенького авто, выпить стакан сока и поблагодарить компанию за приз. Но съемочный процесс идет, конечно, совсем не так, как задумано: Делия все время забывает свои реплики, вид сока, который она должна пить, не удовлетворяет заказчиков, девушке все время поправляют грим, оператор недоволен ракурсом, что-то не так со светом и т. д. А в это время в семье победительницы назревает конфликт: родители уговаривают ее продать машину, а девушка хочет оставить ценный приз себе.