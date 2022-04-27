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Асгар Фархади
Асгар Фархади
Asghar Farhadi
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Асгар Фархади
Asghar Farhadi
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Дата рождения
1 января 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Асгара Фархади
Родился 1 января 1972 года. Хомейни Шар, Исфахан, Иран.
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Фильмография Асгара Фархади
Герой
драма, триллер
2021, Франция / Иран
8.0
Лабиринты прошлого
драма
2018, Испания / Франция / Италия
6.0
Коммивояжер
драма
2016, Франция / Иран
7.0
Секреты прошлого
драма, детектив
2013, Франция
6.0
Прошлое
детектив, драма
2013, Франция / Италия
7.0
Развод Надера и Симин
драма
2011, Иран
7.0
История Элли
мистика
2009, Иран / Франция
8.0
Танцуя в пыли
драма
2003, Иран
6.0
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Он исполнил главную мужскую роль в боди-хорроре «Титан», который в прошлом году завоевал «Золотую пальмовую ветвь».
Написать
27 апреля 2022 12:54
«Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона признана лучшим фильмом 2021 года по версии Совета кинокритиков США
В номинации «Лучший актер» победил Уилл Смит.
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3 декабря 2021 13:38
Появился трейлер нового фильма Асгара Фархади «Герой», который считается фаворитом «Оскара» 2022
Новая картина от создателя «Развода Надера и Симин» получила дату выхода на Amazon.
Написать
29 октября 2021 16:52
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