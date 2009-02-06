После нервного срыва бывший спортсмен удаляется от мира и работает смотрителем в лыжном парке, мечтая лишь об одном — вновь оказаться в уютной психиатрической больнице. Неожиданно он узнает, что, возможно, является отцом неведомого ему до сих пор ребенка. Он собирает необходимый в дороге провиант (канистру самогона и узелок нелегальных субстанций) и отправляется на своем снегоходе на север, навестить бывшую подругу и посмотреть на сына. В этом холодном путешествии новоиспеченного отца ждут и трудности — поломка транспортного средства, приступ снежной слепоты — и неожиданные знакомства, которые, в конце концов, помогают ему найти светлую сторону жизни и повернуться к ней лицом.