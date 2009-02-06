Для этого дебюта бывшего документалиста Рунэ Денстада Лангло в художественном кино сценарий написал Эрленд Лу.
После нервного срыва бывший спортсмен удаляется от мира и работает смотрителем в лыжном парке, мечтая лишь об одном — вновь оказаться в уютной психиатрической больнице. Неожиданно он узнает, что, возможно, является отцом неведомого ему до сих пор ребенка. Он собирает необходимый в дороге провиант (канистру самогона и узелок нелегальных субстанций) и отправляется на своем снегоходе на север, навестить бывшую подругу и посмотреть на сына. В этом холодном путешествии новоиспеченного отца ждут и трудности — поломка транспортного средства, приступ снежной слепоты — и неожиданные знакомства, которые, в конце концов, помогают ему найти светлую сторону жизни и повернуться к ней лицом.
|31 марта 2009
|Венгрия
|6 февраля 2009
|Германия
|2 сентября 2010
|Греция
|20 апреля 2009
|Дания
|26 февраля 2010
|Италия
|6 октября 2009
|Канада
|6 февраля 2009
|Норвегия
|24 июля 2009
|Польша
|22 апреля 2009
|США
|12 июня 2009
|Турция
|23 августа 2009
|Финляндия