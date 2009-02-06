Оповещения от Киноафиши
Север

Север

Nord 18+
Причины посмотреть

О фильме

Для этого дебюта бывшего документалиста Рунэ Денстада Лангло в художественном кино сценарий написал Эрленд Лу.

После нервного срыва бывший спортсмен удаляется от мира и работает смотрителем в лыжном парке, мечтая лишь об одном — вновь оказаться в уютной психиатрической больнице. Неожиданно он узнает, что, возможно, является отцом неведомого ему до сих пор ребенка. Он собирает необходимый в дороге провиант (канистру самогона и узелок нелегальных субстанций) и отправляется на своем снегоходе на север, навестить бывшую подругу и посмотреть на сына. В этом холодном путешествии новоиспеченного отца ждут и трудности — поломка транспортного средства, приступ снежной слепоты — и неожиданные знакомства, которые, в конце концов, помогают ему найти светлую сторону жизни и повернуться к ней лицом.

Север - трейлер
Север  трейлер
Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 12 февраля 2010
Премьера в мире 6 февраля 2009
Дата выхода
31 марта 2009 Венгрия
6 февраля 2009 Германия
2 сентября 2010 Греция
20 апреля 2009 Дания
26 февраля 2010 Италия
6 октября 2009 Канада
6 февраля 2009 Норвегия
24 июля 2009 Польша
22 апреля 2009 США
12 июня 2009 Турция
23 августа 2009 Финляндия
Сборы в мире $1 129 883
Производство Motlys
Другие названия
Nord, North, Białe szaleństwo, Észak, Kuzey, Na Sever, Norte, Pohjoiseen, Sever, Βόρεια, Север
Режиссер
Руне Денстад Лангло
В ролях
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Томми Алменнинг
Марте Аунемо
Селин Энгебристен
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Север - трейлер
Север Трейлер
Кадры из фильма
