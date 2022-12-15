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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Комедия 2022

Рейтинг фильмов в жанре комедия 2022 года

Соник 2 в кино
1 Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения 2022, США
8.7
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Финник
2 Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.9
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Я краснею
3 Я краснею
приключения, анимация, комедия 2022, Канада
7.8
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Кощей. Похититель невест
4 Кощей. Похититель невест
анимация, комедия 2022, Россия
7.8
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Артек. Большое путешествие
5 Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.8
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Первый встречный
6 Первый встречный
комедия, музыка, мелодрама 2022, США
7.7
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Молодой человек
7 Молодой человек
комедия 2022, Россия
7.6
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Лулу и Бриггс
8 Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.5
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Дикая
9 Дикая
приключения, комедия 2022, Россия
7.3
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Хочу замуж
10 Хочу замуж
комедия 2022, Россия
7.2
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Побег из космоса
11 Побег из космоса
анимация, комедия, семейный 2022, Китай
7.1
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Булки
12 Булки
комедия 2022, Россия
6.8
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Всё везде и сразу
13 Всё везде и сразу
фантастика, боевик, комедия 2022, США
6.7
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Ботан и супербаба
14 Ботан и супербаба
комедия, фантастика 2022, Россия
5.9
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Вечеринка на вылет
15 Вечеринка на вылет
комедия, детектив 2022, Франция
5.7
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Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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