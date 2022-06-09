«Кощей. Похититель невест»: Рецензия Киноафиши

9 июня в российских кинотеатрах покажут отечественную анимацию «Кощей. Похититель невест» — режиссерский дебют Романа Артемьева в мультипликации. Автор фильма написал сценарий с современным сюжетом по мотивам сказок А.Н. Афанасьева в соавторстве с Генрихом Небольсиным. Главного героя озвучил Виктор Добронравов. Колдунья Мара — самая сильная нечисть — заговорила голосом Елизаветы Боярской. Владимир Сычев озвучил милого и улыбчивого Колобка. А режиссер картины — алчного царя Гороха.

По сюжету, высокий и стройный вечно молодой Кощей со стильной челкой и синевой под глазами уже триста лет ищет суженую — все безрезультатно. И неудивительно, ведь потенциальных невест Кощей похищает, запугивает, а в случае отказа (статистика стопроцентная) превращает в лягушек. О свадьбе с Кощеем мечтает лишь злая колдунья Мара, которая угрожает сломать иглу, дающую ему жизнь. Из-за этого герой решает бежать из замка.

А в это время в другой части Тридевятого царства (в тех же ста процентах) непобедимая богатырша Варвара буквально отбивается от женихов, которые покушаются не только на ее руку и сердце, но и на богатое приданое. Обнищавший царь Горох — один из их числа. Под командованием тряпичной куклы Петрушки после проигрыша в поединке с сильной Варварой он тоже угрожает Кощею сломать иглу и вынуждает похитить богатыршу. Необычную парочку и Колобка, присоединившегося к ним в пути, ждут удивительные приключения, в которых Кощею придется спасать своих спутников от опасностей и противостоять силам зла.

Кощей. Похититель невест

«Кощей. Похититель невест» во многом напоминает другой недавний релиз от того же прокатчика, компании «Вольга», — мультфильм «Бука. Мое любимое чудище». Здесь снова возникает сюжет, напоминающий «Красавицу и чудовище», с жертвой, страдающей стокгольмским синдромом, и ожидаемым превращением в конце истории. Троица главных героев так же гуляет в лесной чаще. Среди них похититель (Бука или Кощей), Варвара (царевна или богатырша) и забавный спутник (заяц или Колобок). Оба мультфильма содержат осовремененные фольклорные мотивы. Однако в женских образах определенно наблюдается эволюция: из нежной царевны Варвары, которая мечтает о принце, в самодостаточную богатыршу, которая не собирается замуж и способна сама о себе позаботиться.

Сказочные детали в новинке, прям как по «Морфологии сказки» Владимира Проппа, рассыпаны по всему кинотексту. Это лесная чаща, избушка на курьих ножках, костяные ноги, крылатый конь и др. В мультфильме замиксованы многие известные сюжеты: о Бабе-яге и Кощее Бессмертном, о Колобке и Лисе, о Соловье-разбойнике. Маленькой аудитории будет особенно увлекательно следить за этими по-новому осмысленными интертекстами.

Кощей. Похититель невест

Сказочно-романтическая комедия с элементами мистики с ног на голову переворачивает стереотипы. Кощей здесь — не канонический злодей, а персонаж-«перевертыш», романтик, разочаровавшийся в любви. Закоренелый холостяк живет с летучими мышами на окраине Тридевятого царства в больших мрачных «хоромах», напоминающих замок Дракулы из «Монстров на каникулах». В свободное время он бархатным голосом исполняет арию из оперы Рубинштейна «Демон» и занимается скульптурой. Но даже в озлобленном, всеми отвергнутом мужчине может вновь проснуться искренняя любовь. Создателей мультфильма прежде всего интересуют мотивы его поступков и трансформация личности. Это определенно очаровывает зрителей и отличает такого Кощея от персонажа других картин, довольно последовательно эксплуатирующих устоявшиеся мифологемы с четким разделением добра и зла.

Центральная героиня — сильная и независимая Варвара, превосходящая в храбрости и смелости всех мужчин в Тридевятом царстве. Кроме одного — Кощея. Так говорит волшебное зеркало. Тем не менее богатырша не уступает ему по яркости образа. И это, пожалуй, тот редкий случай, когда в анимации на передний план выходит девушка с по-настоящему волевым характером и недюжинной силой. Этакая некрасовская женщина в русских селеньях. За юмор в мультфильме отвечает болтливый Колобок — кладезь народной мудрости, у которого на каждый случай найдется пословица о хлебе. И еще один по-новому осмысленный классический персонаж русских сказок — Баба-яга, которая готова выдать все секреты за виртуальную анкету потенциального жениха.

Кощей. Похититель невест

Авторы проекта еще на стадии производства фильма обещали, что сделают семейное кино, которое будет интересно и детям, и взрослым. Так и получилось. Шутки про то, что технику нужно было у немцев заказывать, вызовут раскатистый смех сквозь слезы у зрителей постарше. Так же как и уже совсем не шутки о том, что царю все можно — и забрать обещанное слово тоже. В красочной юморной оболочке зашито множество важнейших общечеловеческих ценностей, одна из которых — взаимная и искренняя любовь. Мальчиков история научит быть джентльменами. Не такими, как у Гая Ричи, а настоящими — теми, что и от беды подругу спасут, и от дождя укроют. А девочки от мала до велика, разочарованные тем, что рыцарь на белом коне — миф, приобретут надежду, что, может, для них отыщется добрый Кощей на черном.

Кажется, что мультфильмы сегодня остаются одним из немногих островков свободы для творчества и смелых параллелей. Очевидно, поэтому к анимации стоит присмотреться зрителям всех возрастов.