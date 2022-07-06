«Булки»: Рецензия Киноафиши

Таня Бабанина (Кристина Асмус) оказывается на Шри-Ланке при очень странных обстоятельствах. Жених-абьюзер бросил ее прямо в день свадьбы, а якобы купленный им тур на Бали оказался ложью, все деньги он потратил на себя. Вне себя от печали, Бабанина напивается и покупает билет на Шри-Ланку (не Бали, но во хмелю можно и промахнуться слегка). Здесь перед ней встает выбор: начинать новую жизнь или продолжать старую. Чему посвятить новую жизнь? Лучше всего у героини получается одно: булки.

В одном из недавних интервью исполнительница главной роли Кристина Асмус говорила, что главной задачей создателей картины было сделать фильм, понятный всем и каждому. Можно с уверенностью сказать, что эта художественная задача была выполнена. «Булки» – это непритязательное и примитивное кино, про которое все же ничего прям уж плохого и не скажешь. Не исключено, что фильм будут больше смотреть на стримингах. Зритель в зале обычно требовательнее, а вот для домашнего просмотра, когда можно поставить на паузу, сходить за бутербродом (или булкой) или пропустить что-то из-за невнимательности, «Булки» подходят идеально. Это простецкое летнее кино про приключения и выпечку.

Это не то чтобы выдающаяся комедия, но совсем уж плоскостей и пошлостей тут нет. Шутки уровня «а вот тут у него что-то загорелось» на фоне экзотичных островных локаций смотрятся вполне неплохо. Актеры второго плана забавны: абориген-эротоман (Васант Балан), Чувак, Который Никогда Не Парится (Марк Богатырев), запоминаются совсем уж небольшие выходы Юлии Топольницкой в роли псевдолайфстайл-блогерши и Александра Ревенко в роли олигарха-тусовщика. В этой компании Саша, герой Бориса Дергачева, даже обретает недюжинный драматический объем: у него и конфликт возможностей и желаний просматривается, и нереализованные мечты. Неудивительно, что главная героиня ему не понравилась сразу, показалась пустой, приехавшей на все готовенькое.

Булки

В персонаже Бабаниной все и дело. Кристина Асмус обаятельная актриса и красивая женщина, но персонаж ее иногда просто раздражает. Тип Тани часто встречается в российском кино, да и в жизни, но субъектности ей сильно не хватает. Даже мечту о своей булочной она не сама выносила – ее ей подкинул женишок-абьюзер. Можно было бы сказать, что вот она, драма, но фильм явно не ставит перед собой амбициозных задач по раскрытию психотипа женщины из дальнего Подмосковья.

Наиболее раздражает выбранная форма изображения внутреннего конфликта героини. Это либо очень громкий (сильно громче всех остальных звуковых дорожек) внутренний голос, либо совсем уж шизофренический двойник героини, который ходит в пуховике по Шри-Ланке и одаривает Бабанину новыми душными комментариями. Данные сцены не впечатляют и вызывают желание их промотать, вернувшись к бодрым поездкам на мопеде по островному рынку или приготовлению булок на берегу океана.

Булки

Да, кстати, пирожков и булок в картине великое множество. Людям, которые запретили себе быстрые углеводы, лучше отнестись к картине с осторожностью: фильм вызывает желание поесть выпечки. Остальным категориям зрителей опасаться нечего.