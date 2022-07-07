Булки
– Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.
Всё. Не тратьте время и деньги.
В 2020 году вышел первый тизер этого фильма и после его просмотра я ожидал эту ленту с нетерпением.
Её всё переносили и переносили и вот наконец-токи недавно лента добралась до больших экранов.
Сходить на неё в кино у меня не получилось, но недавно она вышла в цифровой версии в онлайн-кинотеатре где я и смог её посмотреть.
Начну с того, что лента "Булки" – это довольно-таки хороший фильм.
Это приятная комедия с хорошим и правильным посылом о том, что нужно начать с себя и всё мечты сбудутся.
Я бы хотел отметить отличную операторскую работу в фильме, а также красивые виды Шри-Ланки.
Кристина Асмус прекрасная в этом фильме, как и другие актёры в этом фильме. Они отыграли своих персонажей хорошо.
Персонажи фильма не были деревянными или картонными, а наоборот хорошо раскрылись.
Сюжет был интересным, лёгким, и смешным.
102 минуты прошли с удовольствием.
Песни, которые играли в фильме мне понравились.
Были, как и свежие, так и старые песенки.
У кинофильма есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
В итоге, фильм "Булки" мне понравился и я обязательно его пересмотрю, а также порекомендую его посмотреть.
Моя оценка: 8 из 10.
