Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Булки - трейлер
Киноафиша Трейлеры Булки. Трейлер

Булки. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 декабря 2020
Булки – Таня Бабанина из подмосковного Протвино мастерски печет и мечтает о своём кафе. Но чтобы исполнить мечту, говорят, нужно выйти из зоны комфорта. И Таня выходит с международным размахом, найдя безумные приключения на свои булки. Одна на Шри-Ланке, без денег, документов и мужа, который изменил ей сразу после свадьбы. Зато с похмельем, в зимнем пальто и... под одной крышей с тремя парнями, которые ей совсем не рады.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Джек Лондон 7 июля 2022, 17:12
Посмотрели в кино новую отпадную комедию «Булки» и это просто класс. Мало того, что сам сюжет классный, так еще и отличный юмор. Давно со мной такого не было, что сидишь в кино и местами прям угораешь и не можешь остановиться! Но в тоже время сюжет не лишен душевности. Так что если планируете идти в кино, то выбирайте «Булки»!
7 июля 2022, 17:12 Ответить
berniecemerritt10824 7 июля 2022, 18:58
Мне комедия понравилась. Легкая, прикольная, смешная. Смотришь на полном расслабоне и ни о чем лишнем не задумываешься. Кристина Асмус конечно очень круто отыграла, но и Юля Топольницкая тоже держит марку. Одно удовольствие на таких красивых девушек посмотреть)
7 июля 2022, 18:58 Ответить
erkieharlin 8 июля 2022, 12:12
Ну тут однозначно мои рекомендации. Вообще фильм конечно порадовал, кто бы мог подумать, что наша комедия может оказаться настолько интересной. Здесь и сюжет хороший, и приколов море. Актерский состав очень круто подобран. Так что мне понравилось, очень классно все вышло.
8 июля 2022, 12:12 Ответить
Елена Несмеева 8 июля 2022, 22:23
Оценка
За последние два месяца смотрю уже вторую комедию с участием Кристины Асмус! Мои восхищения игрой и красотой актрисы. Идеальная комедия, очень смешная и мелодраматичная! Очень понравилась и однозначно ставлю 5 звезд!
8 июля 2022, 22:23 Ответить
Наталия Петряшова 10 июля 2022, 11:58
Оценка
Лёгкая, весёлая комедия. Рекомендую к просмотру.
10 июля 2022, 11:58 Ответить
Ксюша Прошак 10 июля 2022, 14:13
Оценка
Это очень классный романтичный фильм, самый лучший что смотрела в кино, эмоции невероятные 5+ советую сходить
10 июля 2022, 14:13 Ответить
irina_kuzevanova 10 июля 2022, 18:47
Классный фильм. Есть над чем посмеяться. Но есть о чём подумать. Советую посмотреть
10 июля 2022, 18:47 Ответить
Оксана Захарова 10 июля 2022, 21:08
Оценка
Сказать, что я возмущена, это ничего не сказать. Ужасная, бездарная вещь.
Всё. Не тратьте время и деньги.
10 июля 2022, 21:08 Ответить
chentyruva.natalia 12 июля 2022, 21:19
Оценка
Очень понравился, веселый и в то же время жизненный, в наше время запросто может случиться история, которая произошла с героиней фильма. Актриса Кристина сыграла замечательно свою роль, я ее больше чталан ценить 🎉
12 июля 2022, 21:19 Ответить
Маргарита Сычёва 13 июля 2022, 20:42
Оценка
Просто ни о чем. Ушла с половины
13 июля 2022, 20:42 Ответить
Александр Шибанов 15 июля 2022, 09:35
Оценка
Вполне смотрибельно. 7 баллов.
15 июля 2022, 09:35 Ответить
София Иванова 17 июля 2022, 19:39
Оценка
Хороший, смешной фильм, смотрели на расслабоне
17 июля 2022, 19:39 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 26 июля 2022, 10:02
Понравилось! Рекомендую! Легкая комедия, история из жизни!
26 июля 2022, 10:02 Ответить
User 4 августа 2022, 23:30
Оценка
лучший!!!
4 августа 2022, 23:30 Ответить
User 4 августа 2022, 23:31
Оценка
лучший!!!💋💗💗
4 августа 2022, 23:31 Ответить
User 4 августа 2022, 23:31
Оценка
топ
4 августа 2022, 23:31 Ответить
Оксана Нагиева 26 августа 2022, 01:52
Оценка
Сегодня сходили на комедию «Булки» и эта работа оставила у меня много позитивных эмоций. Главная героиня - Таня Бабанина (исполнила Кристина Асмус), которая хочет открыть собственную пекарню. \n\nРЕКЛАМА\n\n\nОна выходит замуж и ждёт долгожданную поездку на Бали, но события разворачиваются так, что главная героиня напивается и улетает на Шри-Ланку без денег и документов, зато в зимнем пальто. Эта сцена сразу же напомнила мне настоящего русского человека. Там она знакомится с тремя парнями: Саша (Борис Дергачев), Кирилл (Марк Богатырёв) и Раджу (Васант Балан). Однако не все рады её появлению, но как говориться «от ненависти до любви один шаг». На Шри-Ланки Таня начинает готовить свои фирменные булки и не без помощи своих новых друзей осуществляет мечту. Актерский состав - супер! Мне понравилась, как свою героиню сыграла Кристина Асмус, была просто на высоте. Данная работа учит нас никогда не сдаваться, верить в себя и свои силы и достигать поставленных целей.\r
26 августа 2022, 01:52 Ответить
dimamarkovpro 16 сентября 2022, 20:57
Оценка
KARRO и БКФ представляют.
В 2020 году вышел первый тизер этого фильма и после его просмотра я ожидал эту ленту с нетерпением.
Её всё переносили и переносили и вот наконец-токи недавно лента добралась до больших экранов.
Сходить на неё в кино у меня не получилось, но недавно она вышла в цифровой версии в онлайн-кинотеатре где я и смог её посмотреть.
Начну с того, что лента "Булки" – это довольно-таки хороший фильм.
Это приятная комедия с хорошим и правильным посылом о том, что нужно начать с себя и всё мечты сбудутся.
Я бы хотел отметить отличную операторскую работу в фильме, а также красивые виды Шри-Ланки.
Кристина Асмус прекрасная в этом фильме, как и другие актёры в этом фильме. Они отыграли своих персонажей хорошо.
Персонажи фильма не были деревянными или картонными, а наоборот хорошо раскрылись.
Сюжет был интересным, лёгким, и смешным.
102 минуты прошли с удовольствием.
Песни, которые играли в фильме мне понравились.
Были, как и свежие, так и старые песенки.
У кинофильма есть пару минусов, но на них можно закрыть глаза.
В итоге, фильм "Булки" мне понравился и я обязательно его пересмотрю, а также порекомендую его посмотреть.
Моя оценка: 8 из 10.
16 сентября 2022, 20:57 Ответить
Maryka 18 мая 2023, 14:10
Оценка
Океан, солнце, пальмы-вот он, полноценный набор для спасения от осенней хандры. Но если отпуск пока не предвидется, то данный фильм точно станет панацеей хотя бы на какое-то время. Прекрасный актёрский состав, красивейшая локация и лёгкий ироничный сюжет однозначно скрасят ваши будничные деньки.
18 мая 2023, 14:10 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.6 Булки
Булки комедия, 2022, Россия
История игрушек 5 - дублированный трейлер 02:23
История игрушек 5  дублированный трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Убойные каникулы - дублированный трейлер. перевыпуск 01:42
Убойные каникулы  дублированный трейлер. перевыпуск
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Крик 7 - дублированный трейлер 02:19
Крик 7  дублированный трейлер
Охота за тенью - дублированный трейлер 01:34
Охота за тенью  дублированный трейлер
Грузовички - трейлер 00:46
Грузовички  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Последний богатырь. Колобок - трейлер 01:15
Последний богатырь. Колобок  трейлер
Секретный агент - trailer 01:44
Секретный агент  trailer
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше