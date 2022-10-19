«Паранормальные явления. Дом призраков»: Рецензия Киноафиши

Шон ­– ютуб-блогер, карьера которого идет под откос после громкого скандала. Чтобы восстановить репутацию в глазах подписчиков, а также вернуть спонсоров и монетизацию, он создает новый грандиозный проект. Шон ведет ночную трансляцию из печально известного дома с привидениями, не подозревая, чем это для него обернется.

Современные фильмы ужасов невозможно представить без стилистики «найденной пленки», позволившей кинематографистам снимать практически без бюджетов. Первым хоррором, полностью выполненным в псевдодокументальной манере, принято считать «Ведьму из Блэр», которая от начала и до конца представляет собой found footage. Став самым кассовой кинокартиной в истории, она породила формулу, с завидным упорством эксплуатирующуюся вот уже два десятилетия и быстро ставшую признаком дурновкусия. Однако при должном подходе found footage не только пугают скримерами, но и пытаются поговорить с аудиторией на важные темы. Так, в «Дневниках мертвецов» культового режиссера Джорджа Ромеро поднимается вопрос об ответственности общества за рост насилия в жизни и на экране: «Когда что-то случается, мы не останавливаемся помочь, мы останавливаемся взглянуть».

В интернет-сообществе закрепилось правило: «Не запечатлено – значит, не существует». И именно всемирная паутина оказала колоссальное влияние на развитие и рост популярности found footage: в 1999 году продвижение «Ведьмы из Блэр» впервые велось через сеть, а сейчас ролик на ютубе способен впечатлить не хуже дорогостоящего студийного хоррора – главное, чтобы за ним стояла мифология.

Паранормальные явления. Дом призраков

«Паранормальные явления. Дом призраков» (фильм не является частью одноименной кинофраншизы) представляет собой стрим в режиме реального времени, где жанровые клише становятся поводом для сатиры на видеоблогинг и современную интернет-культуру в целом. Перед нами безумное шоу одного актера, гонзо-комедия ужасов, созданная усилиями дебютанта Джозефа Виттера. Помимо исполнения главной роли, он выступил сорежиссером и соавтором сценария вместе со своей женой Ванессой, а также самолично занимался монтажом и саундтреком (вместо традиционной закадровой музыки используются заранее записанные синтезаторные мелодии, которые блогер включает на кассетном плеере). Во вступлении дается нарезка самых ярких фрагментов из предыдущих роликов Шона, где он предстает как не самый приятный человек, готовый на все ради просмотров. Основные события же фиксируются с помощью нескольких камер Go Pro, тогда как происходящее неизменно сопровождается потоком едких и правдоподобно банальных комментариев к онлайн-трансляции. Пока одни зрители высмеивают Шона или вообще сомневаются в подлинности происходящего, другие становятся непосредственными участниками процесса, расшифровывая надписи на латыни и объясняя значение обнаруженных оккультных символов.

Паранормальные явления. Дом призраков

Взаимодействие Шона с публикой, пожалуй, лучшая часть всего фильма. Через виртуальное общение раскрывается темное прошлое – как заброшенного дома, так и самого ютубера. Первые полчаса картины посвящены предыстории: Шон устраивает полноценную экскурсию по зданию, подробно рассказывая о произошедшем здесь в конце 19-го века. И лишь затем, когда зритель введен в контекст, происходит столкновение протагониста с паранормальным. Видеоблог трансформируется в типичную для хоррора борьбу за выживание, очевидно, вдохновленную «Зловещими мертвецами» Сэма Рейми. Хижина в лесу оказывается населена злыми духами, возглавляемыми повесившейся поэтессой Милдред Пирс, заинтересованной в привлечении новой аудитории ничуть не меньше, чем Шон. Ностальгирующих по 80-м определенно порадует дизайн монстров, созданных без использования компьютерной графики, тогда как наиболее кровавые сцены сняты от первого лица и никогда не остаются за кадром.