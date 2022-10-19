Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Грозный папа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Паранормальные явления. Дом призраков»: Рецензия Киноафиши

«Паранормальные явления. Дом призраков»: Рецензия Киноафиши

19 октября 2022 17:00
«Паранормальные явления. Дом призраков»: Рецензия Киноафиши

Стрим с того света.

Шон ­– ютуб-блогер, карьера которого идет под откос после громкого скандала. Чтобы восстановить репутацию в глазах подписчиков, а также вернуть спонсоров и монетизацию, он создает новый грандиозный проект. Шон ведет ночную трансляцию из печально известного дома с привидениями, не подозревая, чем это для него обернется.

Современные фильмы ужасов невозможно представить без стилистики «найденной пленки», позволившей кинематографистам снимать практически без бюджетов. Первым хоррором, полностью выполненным в псевдодокументальной манере, принято считать «Ведьму из Блэр», которая от начала и до конца представляет собой found footage. Став самым кассовой кинокартиной в истории, она породила формулу, с завидным упорством эксплуатирующуюся вот уже два десятилетия и быстро ставшую признаком дурновкусия. Однако при должном подходе found footage не только пугают скримерами, но и пытаются поговорить с аудиторией на важные темы. Так, в «Дневниках мертвецов» культового режиссера Джорджа Ромеро поднимается вопрос об ответственности общества за рост насилия в жизни и на экране: «Когда что-то случается, мы не останавливаемся помочь, мы останавливаемся взглянуть».

В интернет-сообществе закрепилось правило: «Не запечатлено – значит, не существует». И именно всемирная паутина оказала колоссальное влияние на развитие и рост популярности found footage: в 1999 году продвижение «Ведьмы из Блэр» впервые велось через сеть, а сейчас ролик на ютубе способен впечатлить не хуже дорогостоящего студийного хоррора – главное, чтобы за ним стояла мифология.

«Паранормальные явления. Дом призраков»: Рецензия Киноафиши
Паранормальные явления. Дом призраков

«Паранормальные явления. Дом призраков» (фильм не является частью одноименной кинофраншизы) представляет собой стрим в режиме реального времени, где жанровые клише становятся поводом для сатиры на видеоблогинг и современную интернет-культуру в целом. Перед нами безумное шоу одного актера, гонзо-комедия ужасов, созданная усилиями дебютанта Джозефа Виттера. Помимо исполнения главной роли, он выступил сорежиссером и соавтором сценария вместе со своей женой Ванессой, а также самолично занимался монтажом и саундтреком (вместо традиционной закадровой музыки используются заранее записанные синтезаторные мелодии, которые блогер включает на кассетном плеере). Во вступлении дается нарезка самых ярких фрагментов из предыдущих роликов Шона, где он предстает как не самый приятный человек, готовый на все ради просмотров. Основные события же фиксируются с помощью нескольких камер Go Pro, тогда как происходящее неизменно сопровождается потоком едких и правдоподобно банальных комментариев к онлайн-трансляции. Пока одни зрители высмеивают Шона или вообще сомневаются в подлинности происходящего, другие становятся непосредственными участниками процесса, расшифровывая надписи на латыни и объясняя значение обнаруженных оккультных символов.

«Паранормальные явления. Дом призраков»: Рецензия Киноафиши
Паранормальные явления. Дом призраков

Взаимодействие Шона с публикой, пожалуй, лучшая часть всего фильма. Через виртуальное общение раскрывается темное прошлое – как заброшенного дома, так и самого ютубера. Первые полчаса картины посвящены предыстории: Шон устраивает полноценную экскурсию по зданию, подробно рассказывая о произошедшем здесь в конце 19-го века. И лишь затем, когда зритель введен в контекст, происходит столкновение протагониста с паранормальным. Видеоблог трансформируется в типичную для хоррора борьбу за выживание, очевидно, вдохновленную «Зловещими мертвецами» Сэма Рейми. Хижина в лесу оказывается населена злыми духами, возглавляемыми повесившейся поэтессой Милдред Пирс, заинтересованной в привлечении новой аудитории ничуть не меньше, чем Шон. Ностальгирующих по 80-м определенно порадует дизайн монстров, созданных без использования компьютерной графики, тогда как наиболее кровавые сцены сняты от первого лица и никогда не остаются за кадром.

«Паранормальные явления. Дом призраков» ­– настоящий подарок для всех поклонников хорроров found footage, способный как напугать, так и рассмешить, а также идеальный вариант для просмотра на Хеллоуин.

Максим Федоров
Максим Федоров
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Приложение киноафиши