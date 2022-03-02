«Хочу замуж»: Рецензия Киноафиши

Не выпустить на 8 Марта какой-нибудь ромком – это все равно, что отменить начало весны. Притом что этот праздник уже, конечно, пересмотрели со всех повесточных сторон. И вроде как пришли к выводу, что женщины с любой позицией имеют право на тот день, который будет официально называться их праздником. А то, что фильмы преимущественно выходят традиционные, – это уже вопрос к тому, какая аудитория у нас в стране считается большинством. А большинство, то есть «все нормальные», хотят и выходят замуж. Вот про одну такую «нормальную» и сняла свой фильм сценарист и режиссер Соня Карпунина.

Главных героев двое. Она – Люба, ведущая на местном калининградском телевидении. Звезда и невеста владельца телеканала. Он – Сергей, профессор психологии в местном университете. Тоже довольно заслуженный и даже женатый на женщине, одержимой идеей зачатия. И у главных героев одна проблема на двоих: не в меру ревнивые и мнительные партнеры, контроль-фрики с имперскими замашками собственников. Звучит пугающе, но выглядит довольно смешно. Потому что Соня Карпунина предпочитает скорее высмеивать недостатки, чем трястись от страха.

Цепочку перемен в жизни всех героев запускает одна случайная встреча: нетрезвая Люба просит у незнакомца – Сергея – телефон, чтобы позвонить своему жениху. Жених, которого играет новый главный злодей всея Руси Сергей Гилев, запускает целое расследование, основанное на недоверии, и таким образом, по сути, сам бросает свою невесту в объятья тюфячкового Сергея, которого к этому времени из дома выгнала жена.

Хочу замуж

Если вам сложно все это читать, то проще действительно посмотреть. Первые 44 минуты фильма – это нарастающая комедия абсурда, которая начинается с вполне реалистичных несостыковок, а заканчивается не скажу чем. Но этот пузырь обязательно должен был надуться и с ошеломляющим треском лопнуть, чтобы остальной час фильма зрители уже наслаждались тем, что привыкли считать чистым жанром ромкома. Будут вам и милые совместные фотографии, и пробежки по Куршской косе, и загадочные пари, и неожиданные признания. Соня Карпунина четко следует законам, по которым такое кино должно быть выстроено, оставляя авторство в шутках и монологах. Ну и в том доверии, с которым к ней на площадку пришли актеры.

Не секрет, что муж Сони – режиссер Клим Шипенко. У красивой пары есть еще красивая дочь Клементина, которая тоже приняла участие в фильме «Хочу замуж». И не секрет, что Клим Шипенко открыл комедийный талант Милоша Биковича и драматическую смелость Кристины Асмус в «Холопе» и «Тексте» соответственно. Теперь эти актеры словно по наследству перешли в проект Сони и представили, по ее мнению, «идеальную пару» – это было рабочим названием ромкома. Компанию им составили, как было написано выше, Сергей Гилев, Марина Александрова и всегда великолепная Юлия Ауг.

И сказать, что все они играют плохо или хорошо, будет не совсем корректно. Определенно «идеальная пара» не боится быть нелепой в кадре. В этой комедии достаточно сцен, в которых нужно переигрывать и гротесковать, поэтому о каких полутонах мы тут вообще рассуждаем? Орать – так в полный голос. Падать – так в самую грязную лужу. Дальше всех в этой смелости, правда, зашла Марина Александрова. Ее появление в кадре минимально. Но забыть его вы точно не сможете.

Хочу замуж

Кристина Асмус не скрывает: Люба писалась под нее, и эта героиня решает немало тех же внутренних проблем, с которыми актриса уже столкнулась. Но знак «равно» просит все равно не ставить. Многие девушки «30 и чуть плюс» сейчас решают для себя тот же вопрос: а что нынче считать нормальностью. С одной стороны, еще есть следы традиционного воспитания, с другой – свободомыслие и свободолюбие уже не вытравишь. Назвать путь самоутверждения Любы показательным не получится – слишком гладко и красиво все выходит. Но найти точки соприкосновения с ней можно. И опять же, не забывайте: вы смотрите комедию!

Милош Бикович старательно отрабатывает предложенные обстоятельства. Он умилителен и смешон, и драматичен, но как будто немного по учебнику. Актер старательный. Надо брать.

Картина вышла довольно камерной в плане персонажей, но их тут много и не требуется. Ведь по факту этот фильм даже не столько о любви, сколько о пересмотре внутренних ценностей и становлении собственной личности. А любовь тут лишь катализатор. Вынужденная, напомню. Именно любовной лирики в «Хочу замуж» категорически мало. Режиссер высмеивает еще и свадебные онлайн-штампы в довольно затянутой, но в целом забавной нарезке создания love-story. Тут в основном лирика человеческая. О том, как происходит слом наших собственных барьеров. Но, буду писать это снова и снова, все это упаковано в откровенно легкий жанр.