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Киноафиша Рецензии «Непослушник 2»: Рецензия Киноафиши

«Непослушник 2»: Рецензия Киноафиши

15 декабря 2022 18:56
«Непослушник 2»: Рецензия Киноафиши

Продолжение нашумевшей комедии, в котором священнику помогают вернуть память, а заодно и веру.


 

В феврале 2022 года Владимир Котт выпустил фильм «Непослушник», который одним махом посмеялся над ветхими правилами православной церкви и над молодым поколением соцсетей, для которых эти нормы морали и вовсе не писаны. Зрители оценили воспитательно-приключенческую комедию о беспринципном блогере Диме (Виктор Хориняк), который скрывался от правосудия в стенах монастыря. Историю полюбили в народе и одобрили в РПЦ. К счастью, продолжения ждать долго не пришлось: уже 15 декабря в широкий прокат выходит вторая часть с подзаголовком «Вспомнить все». В новом фильме фокус сместился с Димы на настоятеля монастыря — доброго и искреннего отца Анатолия (Юрий Кузнецов), которому придется заново обрести веру.

Дима и Настя (Таисия Вилкова) теперь живут в Москве и воспитывают трехмесячного малыша. Точнее, Настя воспитывает и не спит двое суток, а Дима ходит на общественные работы и в остальное время лишь играется с погремушками. В их браке не все идет гладко, и Настя уверена: дело в том, что они не венчались. От обиды девушка забирает ребенка и уезжает в монастырь. Там она хочет во всем разобраться и поговорить с матушкой Ефросиньей (Татьяна Орлова) и отцом Анатолием. Священник за это время уже стал уверенным пользователем соцсетей и собирает средства для больного ребенка в Интернете. Слава о миссионерской деятельности отца Анатолия дошла до криминального авторитета Саши Черного (Гоша Куценко), который готов сделать крупное пожертвование на лечение ребенка в обмен на исповедь у отца Анатолия.

«Непослушник 2»: Рецензия Киноафиши
Непослушник 2

Сделка уже было состоялась, но тут батюшка попадает в больницу с аневризмой головного мозга и теряет память. Так что вместо отца Анатолия просыпается неверующий в Бога пионер Толик. А в это время в Шую уже успел приехать Дима, который задумывает самый масштабный пранк в своей жизни, чтобы вернуть память священнику. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай! По рекомендации врача он решает восстановить ярчайшие события прошлого «Толика» от первого поцелуя до первого полета в космос. А в свободное от разных реконструкций время Дима разбирается с семейными проблемами и учится быть отцом.

Создатели «Непослушника» во второй части развернулись на полную катушку. Сценарий Владимира Котта, Константина Трофимова и Михаила Зубко насыщен запоминающимися ретро-сценами, которые стремительно сменяют друг друга. На глазах зрителя начинается увлекательное реалити с декорациями и спецэффектами, которое получается правдоподобным благодаря режиссерским талантам Димы и слаженной работе актеров. Мило выглядят поездки Толи на велике и танцы с симпатичной пионеркой с хвостиками. Воспоминания о мирской жизни визуально распространяются вплоть до сочинской Красной поляны и даже до космоса. Так что персонаж Кузнецова становится трехмернее и куда больше, значительнее шуйского монастыря.

«Непослушник 2»: Рецензия Киноафиши
Непослушник 2

Острых шуток и тем, увы, стало меньше. Все забавные реплики перекочевали к герою Куценко, вроде шутовской подмены слов «жертвоприношение» и «пожертвование», после которой монахи непременно крестятся. А тема осталась лишь одна — путь к Богу. И у каждого он свой. Дима должен преодолеть эгоизм и научиться помогать другим, а также созреть для Божьего благословения их с Настей союза. Отец Анатолий должен простить себя за ошибки молодости и покаяться, чтобы вернуть память. Саша Черный желает покончить с криминальным прошлым и со всей серьезностью проходит этот путь. Если отвлечься от религиозной тематики, «Непослушник-2» — это простой, солнечный фильм, который лучится добром. А этого достаточно, чтобы объединить близких за семейным просмотром.

Ольга Корф
Ольга Корф
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