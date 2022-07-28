«Не звезди!»: Рецензия Киноафиши

Представьте, что вся ложь, которую вы когда-либо произносили в жизни, вдруг стала реальностью. Тогда наступит зло или благо? Для всех или только для вас? Где-то высоко в горах монаху открылась истина, что мир, в котором столько врут, обречен на погибель. Чтобы спасти всех, нужно отправиться в место с самой большой концентрацией лжи (это не Пекин, не Москва и не Ватикан, а Ницца), найти человека, который врет как дышит, и помочь ему впервые сказать правду. Этот простой план монаха приводит его как раз к такому экземпляру.

Жером Беррада (Тарек Будали) — молодой руководитель среднего звена, страдающий нарциссизмом и склонностью к патологической лжи. Он отдал брату-лузеру почку, раз шесть у него пробивало шины, десятки раз заливало квартиру, к встрече с русскими клиентами он выучил «Войну и мир», и все женщины в него непременно влюбились. Все это, конечно, фантазии, которыми Жером неустанно делится со своим окружением. А те, в свою очередь, — семья, коллеги, друзья — уже устали от его вранья. И теперь, подвергнувшись божьей каре, герой вынужден испытать на своей шкуре, что будет, если все его выдумки воплотятся в жизнь.

Новый фильм Оливье Барру — ремейк канадской комедии Эмиля Годро «Неисправимый лжец» 2019 года. Из-за сильного квебекского акцента фильм не вышел во Франции, но сценарий впечатлил будущего продюсера «Не звезди!», так что историю решили адаптировать. Как и в новой версии, ложь главного героя — топ-менеджера — начинает сбываться в тот момент, когда в компанию приезжает делегация из России. Но место действия перенесли из Квебека, столицы франкоязычной провинции, в Ниццу.

Не звезди!

«Не звезди!» — французский мейнстрим, который использует клише и порой довольно заезженные шутки. Суровый русский непременно пьет водку перед встречей под красноармейский хор. А девушки падают в обморок при виде идеального мужчины. При этом экстравагантная ложь вроде китов в Ницце или Пудельстана одновременно смешит и печально напоминает fake news, которые ежедневно обрушиваются на человека. В 21-м веке, который окрестили, эпохой постправды, мы тонем в потоке лжи, порой совсем абсурдной. А кино — это самая приятная фантазия, которую мы можем себе позволить.

В фильме говорится о вранье как о попытке самоутвердиться за счет обвинения других в своих проблемах. Отмазки и оправдания, которые использует Жером, заставляют страдать его любимых людей. Ведь это так просто сказать, что неудачник в работе — брат, а не ты, и все проблемы родом из несчастливого детства, когда родители недодали любви. Но как бы Жером ни упорствовал в своей лжи — в его байки никто не верит и окружающих не удается одурачить.

Не звезди!

Главная мысль картины: люди идут по пути наименьшего сопротивления, в котором легче обвинить во всем мир вокруг, чем заниматься собственным развитием. Весь юмор в фильме проявляется, когда фантазии начинают претворяться в жизнь. И, пожалуй, самая смешная сцена, когда два брата едут на машине и у одного из них руль оказывается в руках, отдельно от авто.

Тарек Будали, исполняющий главную роль, убедительно изображает закомплексованного нарцисса, который кажется жалким неудачником и в то же время обаятельным парнем с большим профессиональным потенциалом. А вот Полин Клеман, которая играет замкнутую переводчицу, выполняет скорее марионеточную функцию и не кажется значимым персонажем.

Не звезди!

Нашему зрителю будет приятно посмотреть комедию, в которой русско-французские отношения еще дружественные и экономически перспективные. А во времена, когда все говорят об «отмене» русской культуры, в фильме, например, цитируют Толстого. Да и в конце концов, это полтора часа нескучного зрелища, в котором кино как одна большая выдумка учит говорить правду и быть собой.