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Джессика Тэнди

Jessica Tandy
Джессика Тэнди
Джессика Тэнди Jessica Tandy
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Дата рождения
7 июня 1909
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
9 ноября 1994
Карьера
Актриса
Биография Джессика Тэнди

Родилась 7 июня, 1909 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Фильмография Джессика Тэнди
Второе дыхание
Второе дыхание
комедия, мелодрама, драма 1992, США / Япония
6.0
Жареные зеленые помидоры
Жареные зеленые помидоры
комедия, драма 1991, США
8.0
Шофер Мисс Дэйзи
Шофер Мисс Дэйзи
комедия, драма 1989, США
7.0
Батарейки не прилагаются
Батарейки не прилагаются
семейный, комедия, фантастика 1987, США
6.0
Кокон
Кокон
фантастика, драма 1985, США
6.0
Лучшие друзья
Лучшие друзья
драма, мелодрама, комедия 1982, США
5.0
Мир по Гарпу
Мир по Гарпу
комедия, драма 1982, США
7.0
Птицы
Птицы
ужасы, мелодрама, мистика 1963, США
7.0
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