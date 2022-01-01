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Джессика Тэнди
Джессика Тэнди
Jessica Tandy
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Джессика Тэнди
Jessica Tandy
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Дата рождения
7 июня 1909
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
9 ноября 1994
Карьера
Актриса
Биография Джессика Тэнди
Родилась 7 июня, 1909 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джессика Тэнди
Второе дыхание
комедия, мелодрама, драма
1992, США / Япония
6.0
Жареные зеленые помидоры
комедия, драма
1991, США
8.0
Шофер Мисс Дэйзи
комедия, драма
1989, США
7.0
Батарейки не прилагаются
семейный, комедия, фантастика
1987, США
6.0
Кокон
фантастика, драма
1985, США
6.0
Лучшие друзья
драма, мелодрама, комедия
1982, США
5.0
Мир по Гарпу
комедия, драма
1982, США
7.0
Птицы
ужасы, мелодрама, мистика
1963, США
7.0
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