От «Бойцовского клуба» до «Побега из Шоушенка»: 10 культовых фильмов, когда-то провалившихся в прокате

Многие фильмы, сегодня считающиеся культовыми, когда-то были не поняты критиками, недооценены зрителями и в прокате логично провалились. В их числе – картины, представить провал которых в прокате сегодня прямо-таки невозможно.