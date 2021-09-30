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Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
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Альфред Хичкок
Alfred Hitchcock
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Дата рождения
13 августа 1899
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
29 апреля 1980
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Биография Альфред Хичкок
Родился 13 августа 1899 года. Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
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Фильмография Альфред Хичкок
Наступит ночь
военный, исторический, документальный
2014, Великобритания
7.0
Семейный заговор
триллер
1976, США
6.0
Безумие
детектив, триллер
1972, Великобритания
7.0
Топаз
триллер
1969, США
6.0
Разорванный занавес
1966, США
6.0
Марни
триллер, мелодрама, криминал
1964, США
6.0
Птицы
ужасы, мелодрама, мистика
1963, США
7.0
Психо
триллер
1960, США
7.0
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6 комментариев
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