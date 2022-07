Содержание:

Джуди Гарленд (имя при рождении: Фрэнсис Этель Гамм) родилась 10 июня 1922 года в Гранд-Рапидс, штат Миннесота в семье бродячих актеров водевиля Этель и Авента. Юная артистка начала выступать в два года, когда присоединилась к рождественскому спектаклю старших сестер Мэри Джейн и Дороти Вирджинии на сцене кинотеатра ее отца. В 1926 году распространились слухи о том, то Авент сексуально домогался капельдинеров театра, и семья переехала в Ланкастер, штат Калифорния. Гарленд окончила голливудскую среднюю школу и Высшую школу Лос-Анжелеса.



Джуди Гарленд – Фильмы

Три сестры Гамм впервые появились в кино в 1929 году в фильме «Большое ревю», где исполнили песню и танцевальный номер That’s the good old sunny south. Выступление было удачным и повлекло за собой аналогичные номера в фильмах «Каникулы в парке развлечений», «Свадьба Джека и Джил», «Пузырьки» и «Праздник святой Варвары». После этого Фрэнсис взяла себе псевдоним Джуди Гарленд, и трио сестер распалось.



Сольная карьера актрисы началась, когда ее пригласили на пробы в киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Она исполнила еврейскую песенку, которая была популярна в водевильном жанре, и студия подписала с ней – тогда еще тринадцатилетней девочкой – контракт. В 1936 году она получила роль в музыкальном фильме «Каждое воскресенье», хотя руководство студии относилось к ней как к гадкому утенку. Актриса произвела впечатление на директора студии исполнением песни You Made Me Love You (I Didn’t Want to Do It), и было решено включить этот музыкальный номер в фильм «Бродвейская мелодия 1938 года». В конце 1930-х Гарленд в паре с Микки Руни исполняли небольшие роли в мюзиклах, среди которых «Чистокровки не плачут» и «Любовь находит Энди Харди».



Прорывом в карьере актрисы стала картина «Волшебник страны Оз», за которую Гарленд получила «Оскар». Однако, взлет актрисы был недолгим – ее последней ролью для Metro-Goldwyn-Mayer стал фильм «Летние гастроли» 1950-го года, съемки которого прерывались из-за проблем Гарленд со здоровьем, вызванных, по многим предположениям, острой булимией. Эти же проблемы, влияющие на съемочный процесс, продолжили проявляться во время съемок мюзикла «Королевская свадьба», в котором она получила главную роль. В 1954 году Гарленд сыграла в картине «Звезда родилась», за которую была номинирована на «Оскар» и получила «Золотой глобус». В 1967 году ее пригласили на роль в фильме «Долина кукол», но она пропустила репетицию и была уволена. Актриса была найдена мертвой 22 июня 1969 года, официальная причина смерти – случайная передозировка барбитуратами.



Джуди Гарленд – «Поют все»

Музыкальный фильм 1938 года о юной Джуди Бэллер (Джуди Гарленд), которую исключают из школы для девочек за то, что она исполняла джаз на уроке классического пения. Она пытается рассказать маме, но она драматическая актриса и занята репетицией. Отец, в свою очередь, сочиняет новую театральную пьесу, и только слуги Ольга (Фанни Брайс) и Рики (Алан Джонс) готовы выслушать рассказ девушки. Выясняется, что семью настиг финансовый кризис, и Джуди решает заработать денег выступлениями в кафе «Наппо».



Джуди Гарленд – «Волшебник страны Оз»

Фильм-сказка 1939 года по одноименному роману Лаймена Фрэнка Баума о девочке Дороти (Джуди Гарленд), которую вместе с собачкой Тото уносит смерч. Они попадают в загадочную страну Оз, где Дороти становится обладательницей волшебных туфель, за которыми охотится злая ведьма Запада. Дороти обзаводится друзьями – Страшилой (Рэй Болджер), Железным дровосеком (Джек Хейли) и Трусливым Львом (Берт Лар) – и вместе с ними идет по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город, чтобы просить волшебника вернуть ее вместе с Тото домой.



Джуди Гарленд – «Нюрнбергский процесс»

Черно-белая юридическая драма Стэнли Крамера 1961 года о так называемых «Малых нюрнбергских процессах». Действие происходит в 1948 году, через два года после суда над главными нацистскими преступниками - слушаются дела юристов Имперского министерства юстиции. Обвиняется известный немецкий судья Эрнст Янинг (Берт Ланкастер), получивший свою должность задолго до прихода Гитлера к власти. Дело ведет специально приехавший в Нюрнберг судья Ден Хэйвуд (Спенсер Трэйси). Среди свидетелей присутствует Ирена Вальнер (Джуди Гарленд).



Джуди Гарленд – Музыка

С 1955 по 1972 год Джуди Гарленд выпустила 8 студийных альбомов, кроме того лейбл Capitol опубликовал 6 ее концертных сборников. Самой известной песней Гарленд стала Over the Rainbow, написанная Гарольдом Арленом и Эдгаром Харбургом специально для фильма «Волшебник страны Оз». Она удостоилась «Оскара» как лучшая песня к фильму, а также заняла первое место в списке 100 лучших песен к кинофильмам по версии Американского института киноискусства.



Джуди Гарленд – Личная жизнь

Гарленд прервые вышла замуж в 19 лет за 31-летнего музыканта Дэвида Роуза. Вскоре она забеременела, однако в 1942 году по настоянию матери, мужа и киностудии сделала аборт. В январе 1943 супруги разошлись, но окончательно развелись только в 1944 году. В 1945 году актриса вышла замуж за режиссёра Винсента Миннелли, через год родила дочь Лайзу, ставшую впоследствии знаменитой актрисой и певицей. В 1951 году этот брак распался. В третий раз Джуди Гарленд вышла замуж в 1952 году за продюсера Сидни Лафта, родила дочь Лорну и сына Джоуи. В дальнейшем актриса была замужем ещё дважды: за Марком Хероном (с 1965 по 1966 год) и Микки Динсом (около трех месяцев в 1969 году до самой смерти Гарленд).