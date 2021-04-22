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Джуди Гарленд

Judy Garland
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд Judy Garland
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Дата рождения
10 июня 1922
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
22 июня 1969
Карьера
Актриса
Личные связи
Лайза Миннелли
Лайза Миннелли
Мать и дочь Винсент Миннелли
Винсент Миннелли
Состояли в браке с 1945 по 1951
Биография Джуди Гарленд

Содержание:
Джуди Гарленд – Фильмы
  - Джуди Гарленд – «Поют все»
  - Джуди Гарленд – «Волшебник страны Оз»
  - Джуди Гарленд – «Нюрнбергский процесс»
Джуди Гарленд – Музыка
Джуди Гарленд – Личная жизнь

Джуди Гарленд (имя при рождении: Фрэнсис Этель Гамм) родилась 10 июня 1922 года в Гранд-Рапидс, штат Миннесота в семье бродячих актеров водевиля Этель и Авента. Юная артистка начала выступать в два года, когда присоединилась к рождественскому спектаклю старших сестер Мэри Джейн и Дороти Вирджинии на сцене кинотеатра ее отца. В 1926 году распространились слухи о том, то Авент сексуально домогался капельдинеров театра, и семья переехала в Ланкастер, штат Калифорния. Гарленд окончила голливудскую среднюю школу и Высшую школу Лос-Анжелеса.


Джуди Гарленд – Фильмы

Три сестры Гамм впервые появились в кино в 1929 году в фильме «Большое ревю», где исполнили песню и танцевальный номер That’s the good old sunny south. Выступление было удачным и повлекло за собой аналогичные номера в фильмах «Каникулы в парке развлечений», «Свадьба Джека и Джил», «Пузырьки» и «Праздник святой Варвары». После этого Фрэнсис взяла себе псевдоним Джуди Гарленд, и трио сестер распалось.

Сольная карьера актрисы началась, когда ее пригласили на пробы в киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Она исполнила еврейскую песенку, которая была популярна в водевильном жанре, и студия подписала с ней – тогда еще тринадцатилетней девочкой – контракт. В 1936 году она получила роль в музыкальном фильме «Каждое воскресенье», хотя руководство студии относилось к ней как к гадкому утенку. Актриса произвела впечатление на директора студии исполнением песни You Made Me Love You (I Didn’t Want to Do It), и было решено включить этот музыкальный номер в фильм «Бродвейская мелодия 1938 года». В конце 1930-х Гарленд в паре с Микки Руни исполняли небольшие роли в мюзиклах, среди которых «Чистокровки не плачут» и «Любовь находит Энди Харди».

Прорывом в карьере актрисы стала картина «Волшебник страны Оз», за которую Гарленд получила «Оскар». Однако, взлет актрисы был недолгим – ее последней ролью для Metro-Goldwyn-Mayer стал фильм «Летние гастроли» 1950-го года, съемки которого прерывались из-за проблем Гарленд со здоровьем, вызванных, по многим предположениям, острой булимией. Эти же проблемы, влияющие на съемочный процесс, продолжили проявляться во время съемок мюзикла «Королевская свадьба», в котором она получила главную роль. В 1954 году Гарленд сыграла в картине «Звезда родилась», за которую была номинирована на «Оскар» и получила «Золотой глобус». В 1967 году ее пригласили на роль в фильме «Долина кукол», но она пропустила репетицию и была уволена. Актриса была найдена мертвой 22 июня 1969 года, официальная причина смерти – случайная передозировка барбитуратами.


Джуди Гарленд – «Поют все»

Музыкальный фильм 1938 года о юной Джуди Бэллер (Джуди Гарленд), которую исключают из школы для девочек за то, что она исполняла джаз на уроке классического пения. Она пытается рассказать маме, но она драматическая актриса и занята репетицией. Отец, в свою очередь, сочиняет новую театральную пьесу, и только слуги Ольга (Фанни Брайс) и Рики (Алан Джонс) готовы выслушать рассказ девушки. Выясняется, что семью настиг финансовый кризис, и Джуди решает заработать денег выступлениями в кафе «Наппо».


Джуди Гарленд – «Волшебник страны Оз»

Фильм-сказка 1939 года по одноименному роману Лаймена Фрэнка Баума о девочке Дороти (Джуди Гарленд), которую вместе с собачкой Тото уносит смерч. Они попадают в загадочную страну Оз, где Дороти становится обладательницей волшебных туфель, за которыми охотится злая ведьма Запада. Дороти обзаводится друзьями – Страшилой (Рэй Болджер), Железным дровосеком (Джек Хейли) и Трусливым Львом (Берт Лар) – и вместе с ними идет по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город, чтобы просить волшебника вернуть ее вместе с Тото домой.


Джуди Гарленд – «Нюрнбергский процесс»

Черно-белая юридическая драма Стэнли Крамера 1961 года о так называемых «Малых нюрнбергских процессах». Действие происходит в 1948 году, через два года после суда над главными нацистскими преступниками - слушаются дела юристов Имперского министерства юстиции. Обвиняется известный немецкий судья Эрнст Янинг (Берт Ланкастер), получивший свою должность задолго до прихода Гитлера к власти. Дело ведет специально приехавший в Нюрнберг судья Ден Хэйвуд (Спенсер Трэйси). Среди свидетелей присутствует Ирена Вальнер (Джуди Гарленд).


Джуди Гарленд – Музыка

С 1955 по 1972 год Джуди Гарленд выпустила 8 студийных альбомов, кроме того лейбл Capitol опубликовал 6 ее концертных сборников. Самой известной песней Гарленд стала Over the Rainbow, написанная Гарольдом Арленом и Эдгаром Харбургом специально для фильма «Волшебник страны Оз». Она удостоилась «Оскара» как лучшая песня к фильму, а также заняла первое место в списке 100 лучших песен к кинофильмам по версии Американского института киноискусства.


Джуди Гарленд – Личная жизнь

Гарленд прервые вышла замуж в 19 лет за 31-летнего музыканта Дэвида Роуза. Вскоре она забеременела, однако в 1942 году по настоянию матери, мужа и киностудии сделала аборт. В январе 1943 супруги разошлись, но окончательно развелись только в 1944 году.  В 1945 году актриса вышла замуж за режиссёра Винсента Миннелли, через год родила дочь Лайзу, ставшую впоследствии знаменитой актрисой и певицей. В 1951 году этот брак распался. В третий раз Джуди Гарленд вышла замуж в 1952 году за продюсера Сидни Лафта, родила дочь Лорну и сына Джоуи. В дальнейшем актриса была замужем ещё дважды: за Марком Хероном (с 1965 по 1966 год) и Микки Динсом (около трех месяцев в 1969 году до самой смерти Гарленд).

Интересные факты о Джуди Гарленд

По некоторым данным, Джуди Гарленд страдала тяжелым расстройством пищевого поведения, которое появилось еще в 1930-е годы, когда киностудия Metro-Goldwyn-Mayer начала требовать от нее постоянных диет. Во время съемок «Волшебника страны Оз» она постоянно курила, чтобы подавить аппетит.

Актриса заявляла, что ей, как и многим молодым исполнителям, прописывали амфетамины, чтобы не спать и отснять как можно больше материала. А также барбитураты, чтобы быть в состоянии иногда отсыпаться. Ее партнер по съемкам Микки Руни отрицал участие киностудии в этом процессе, утверждая, что Гарленд сама спровоцировала свою зависимость.

Актриса была активным членом демократической партии США и сторонницей различных либеральных движений, в том числе Движения за гражданские права чернокожих в США.

Фильмография Джуди Гарленд
Нюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс
исторический, драма 1961, США
8.0
Звезда родилась
Звезда родилась
мелодрама, мюзикл, драма 1954, США
7.0
Пасхальный парад
Пасхальный парад
мелодрама, мюзикл 1948, США
7.0
Пират
Пират
1948, США
7.0
Девушки Харви
Девушки Харви
вестерн, мюзикл, комедия 1946, США
7.0
Пока плывут облака
Пока плывут облака
мюзикл, биография 1946, США
6.0
Встреть меня в Сент-Луисе
Встреть меня в Сент-Луисе
мюзикл, семейный, мелодрама 1944, США
7.0
Сумасшедшая девчонка
Сумасшедшая девчонка
мелодрама, мюзикл, комедия 1943, США
6.0
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Лайза Миннелли
Лайза Миннелли Liza Minnelli
Мать и дочь Винсент Миннелли
Винсент Миннелли Vincente Minnelli
Состояли в браке с 1945 по 1951
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