Голубая лагуна, 1980

Во время путешествия в Сан-Франциско юный Ричард, его отец и двоюродная сестра Эммелин терпят крушение. В хаосе их спасательные шлюпки разделяются, и в результате дети оказываются на необитаемом острове в компании некоего Пэдди Баттона. Спустя какое-то время они попадают в неизведанный рай, где Пэдди быстро обучает детей рыбной ловле, охоте и строительству. Вскоре Пэдди тонет, и герои остаются совсем одни. Много лет спустя у этих двух подростков появляется настоящий дом, но бушующие гормоны и чувства между ними обостряют их дружбу…
Страшное кораблекрушение, счастливое спасение и необитаемый остров положили начало одной из самых красивых и трогательных историй о любви. Долгие годы юная пара живет на прекрасном тропическом острове. Но по мере того, как они взрослеют, в их сердцах зарождается возвышенная, красивая, как окружающий мир, любовь...