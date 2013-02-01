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Голубая лагуна Голубая лагуна
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The Blue Lagoon

Голубая лагуна, 1980

1980 / США
8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во время путешествия в Сан-Франциско юный Ричард, его отец и двоюродная сестра Эммелин терпят крушение. В хаосе их спасательные шлюпки разделяются, и в результате дети оказываются на необитаемом острове в компании некоего Пэдди Баттона. Спустя какое-то время они попадают в неизведанный рай, где Пэдди быстро обучает детей рыбной ловле, охоте и строительству. Вскоре Пэдди тонет, и герои остаются совсем одни. Много лет спустя у этих двух подростков появляется настоящий дом, но бушующие гормоны и чувства между ними обостряют их дружбу…

  • Посмотрев фильм, Джон Гиббонс, герпетолог из Университета южной части Тихого океана, понял, что игуаны, появившиеся в кадре, представляют собой особый вид, который ученые никогда раньше не видели. После этого он посетил Нануя Леву, остров на Фиджи, где снимался фильм, и назвал этот вид хохлатой игуаной Фиджи.
  • Первоначальная идея режиссера Рэндала Клайзера заключалась в том, чтобы два взрослых персонажа сыграли весь фильм в обнаженном виде, что отпугнуло многих актеров. Когда все кандидаты покинули проект, Клайзер согласился на дублеров.
  • Кадры с участием ребенка, плавающего под водой, были сделаны в закрытом бассейне с использованием нескольких разных младенцев. Некоторые кадры, на которых Ричард и Эммелин плывут с младенцем, были сделаны с помощью куклы-пустышки.

Страшное кораблекрушение, счастливое спасение и необитаемый остров положили начало одной из самых красивых и трогательных историй о любви. Долгие годы юная пара живет на прекрасном тропическом острове. Но по мере того, как они взрослеют, в их сердцах зарождается возвышенная, красивая, как окружающий мир, любовь...

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в России 20 июня 1980
Премьера онлайн 1 февраля 2013
Премьера в мире 20 июня 1980
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $4 500 000
Режиссер
Рэндал Клайзер
В ролях
Брук Шилдс
Брук Шилдс
Лео МакKерн
Гленн Кохэн
Эльва Джозефсон
Кристофер Аткинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голубая лагуна 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
9 очень красивых актрис, которые так и не добились успеха в кино Эти девушки обладают потрясающей внешностью и несколькими интересными ролями в кино и сериалах. Но ни одна из них не номинировалась на «Оскар», не сыграла свою лучшую запоминающуюся роль и не обрела армию фанатов. И если для некоторых из них приоритеты сменились в сторону семьи, то остальным просто не повезло отличиться на «фабрике грез», несмотря на трудолюбие.
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31 мая 2021 11:30
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