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Человек-Слон - трейлер
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Человек-Слон. Трейлер

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Дата публикации: 8 декабря 2016
Человек-Слон – Трогательная до слез, местами просто душераздирающая история человека по имени Джон Меррик (Херт), который был известен как Человек-слон, из-за его неописуемого уродства, вызванного болезнью. Его избивал и показывал за деньги на ярамарке жестокий негодяй, пользуясь его абсолютной беззащитностью и кротостью. Доктор Тревес (Хопкинс) увидел уродца и решил заняться им. Он привез его в больницу, и со временем научный интерес сменился искренней жалостью и сочувствием. Джон Меррик не был идиотом, он умел читать и писать, был умен и духовен, и хотя был неизлечим, его оставили в больнице навсегда, так как о истории несчастного узнали сильные мира сего - сама королева благословила решение комитета врачей. Какое-то время к нему из болезненного любопытства стекались посетители, а потом бывший владелец выкрал его и увез на материк, откуда ему помогли бежать другие карлики и уродцы. Поставлен фильм по реальным фактам. Великолепно передана атмосфера викторианского Лондона. Блестящая операторская работа (в черно-белом) Фредди Фрэнсиса.
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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающе. Как просто, ясно и трогательно. И ведь это Линч.

В сновидениях только прорывается сюр, такой головоластиковый.

Моему сердцу, правда, всё же милее бёртоновский Эдвард.

Однако Слоник - персонаж реальный, очень одинокий уродец, при том не давящий комплексами. И ведь одной рукой мастерил соборы и дарил их людям, и стихи писал, в общем, пытался, как мог и что мог. Всё это внушает почтение. Да что там, крышу сносит конкретно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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