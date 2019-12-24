Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
К несчастью никогда не бываешь готовым. Оно вторгается в жизнь бесцеремонно и нагло, с грохотом распахнув дверь. Затем оно берет своими мерзкими руками ваше хрупкое счастье и разбивает его вдребезги. В зажиточной добропорядочной американской семье случается беда. Бак, старший из двух сыновей преуспевающего адвоката, погибает в результате нелепой случайности. Его младший брат Конрад, тонкий и ранимый юноша, настолько тяжело воспринял эту ужасную утрату, что хочет покончить с собой. Он испытывает невыносимое чувство вины за то, что он не в состоянии заменить своим родным Бака — гордость и надежду семьи. Чтобы спасти своего сына, родители Конрада решают определить его на сеансы психотерапии, еще не подозревая, чем это для них обернется…
|19 сентября 1980
|Россия
|12+
|2 октября 1980
|Великобритания
|13 июня 1985
|Венгрия
|18
|6 марта 1981
|Германия
|6 марта 1981
|Греция
|13 февраля 1981
|Испания
|16
|19 сентября 1980
|Казахстан
|13 марта 1981
|Норвегия
|1 января 1983
|Польша
|18
|19 сентября 1980
|США
|19 сентября 1980
|Украина
|6 марта 1981
|Финляндия
|11 марта 1981
|Франция
|2 марта 1981
|Швеция
|21 марта 1981
|Япония
|G