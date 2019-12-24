Beth Jarrett Кэлвин? Почему ты плачешь? Могу я, э-э... могу я тебе что-нибудь принести?

Calvin "Cal" Jarrett Я не...

Beth Jarrett Что ты сказал? Кэлвин, что ты сказал?

[Кэлвин тяжело вздыхает]

Beth Jarrett Скажи.

Calvin "Cal" Jarrett Ты красивая. И ты непредсказуемая. Но ты слишком осторожная. Ты целеустремлённая, Бет, но знаешь что? Ты не сильная. И я не знаю, действительно ли ты умеешь отдавать. Скажи мне, пожалуйста. Ты любишь меня? Ты правда меня любишь?

Beth Jarrett Я чувствую то же, что всегда чувствовала к тебе.

[пауза]