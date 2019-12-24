Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Обыкновенные люди
7.7 Рейтинг IMDb: 7.7
Обыкновенные люди

Обыкновенные люди

Ordinary People 18+
О фильме

К несчастью никогда не бываешь готовым. Оно вторгается в жизнь бесцеремонно и нагло, с грохотом распахнув дверь. Затем оно берет своими мерзкими руками ваше хрупкое счастье и разбивает его вдребезги. В зажиточной добропорядочной американской семье случается беда. Бак, старший из двух сыновей преуспевающего адвоката, погибает в результате нелепой случайности. Его младший брат Конрад, тонкий и ранимый юноша, настолько тяжело воспринял эту ужасную утрату, что хочет покончить с собой. Он испытывает невыносимое чувство вины за то, что он не в состоянии заменить своим родным Бака — гордость и надежду семьи. Чтобы спасти своего сына, родители Конрада решают определить его на сеансы психотерапии, еще не подозревая, чем это для них обернется…

Страна США
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 24 декабря 2019
Премьера в мире 19 сентября 1980
Дата выхода
19 сентября 1980 Россия 12+
2 октября 1980 Великобритания
13 июня 1985 Венгрия 18
6 марта 1981 Германия
6 марта 1981 Греция
13 февраля 1981 Испания 16
19 сентября 1980 Казахстан
13 марта 1981 Норвегия
1 января 1983 Польша 18
19 сентября 1980 США
19 сентября 1980 Украина
6 марта 1981 Финляндия
11 марта 1981 Франция
2 марта 1981 Швеция
21 марта 1981 Япония G
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $54 768 282
Производство Paramount Pictures, Wildwood Enterprises
Другие названия
Ordinary People, Gente como uno, Gente corriente, Обыкновенные люди, Des gens comme les autres, Eine ganz normale Familie, Obycejní lidé, Tavallisia ihmisiä, Anashim Pshutim, Átlagemberek, Büyük Ceza, Catarana Makkal, En familj som andra, Futsu no hitobito, Gent corrent, Gente como a Gente, Gente comune, Gente Vulgar, Mardom-e ma'mooli, Navadni ljudje, Oameni obişnuiţi, Obični ljudi, Obyčajní ľudia, Oddiy odamlar, Ordinary People: En ganske almindelig familie, Paprasti žmones, Saadhaaran Log, Sadharana Prajalu, Sıradan insanlar, Synithismenoi anthropoi, Zwyczajni ludzie, Zwykli ludzie, Συνηθισμένοι άνθρωποι, Звичайні люди, Қарапайым адамдар, Обикновени хора, Обични људи, 凡夫俗子, 普通の人々
Режиссер
Роберт Редфорд
Роберт Редфорд
В ролях
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
Мэри Тайлер Мур
Джадд Херш
Джадд Херш
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Элизабет МакГоверн
Элизабет МакГоверн
Все актеры и съемочная группа
7.7
7.7 IMDb
Цитаты
Beth Jarrett Кэлвин? Почему ты плачешь? Могу я, э-э... могу я тебе что-нибудь принести?
Calvin "Cal" Jarrett Я не...
Beth Jarrett Что ты сказал? Кэлвин, что ты сказал?
[Кэлвин тяжело вздыхает]
Beth Jarrett Скажи.
Calvin "Cal" Jarrett Ты красивая. И ты непредсказуемая. Но ты слишком осторожная. Ты целеустремлённая, Бет, но знаешь что? Ты не сильная. И я не знаю, действительно ли ты умеешь отдавать. Скажи мне, пожалуйста. Ты любишь меня? Ты правда меня любишь?
Beth Jarrett Я чувствую то же, что всегда чувствовала к тебе.
[пауза]
Calvin "Cal" Jarrett Мы бы справились, если бы не было всего этого... бардака. Но ты не можешь справиться с беспорядком. Тебе нужно, чтобы всё было аккуратно и просто. Не знаю. Может, ты вообще никого не можешь любить. Всё это было слишком много для Бака. Когда Бак умер, будто ты похоронила всю свою любовь вместе с ним, и я этого не понимаю. Я просто не знаю, я не... может, дело даже не в Баке. Может, дело в тебе самой. Может, в конце концов, ты похоронила самое лучшее в себе. Но что бы это ни было... я не знаю, кто ты. И не понимаю, в какую игру мы играли. Вот почему я плакал. Потому что я уже не знаю, люблю ли я тебя. И не знаю, что я буду делать без этого.
Кадры из фильма
