Боб владеет красивейшим островом в океане. На острове выстроен комфортабельный отель, туристы любят это местечко. Главной достопримечательностью этого райского уголка является древний вулкан, извергавший из себя лаву только два раза за всю историю — в 9 веке и в 1902 году.



Склоны окрестных гор покрыты дивным лесом, а у подножья — божественный океан. Друг и компаньон Боба Хэнк Андерсон нашел на острове месторождение нефти. Боб в восторге — наконец-то, он станет миллионером, но Хэнк не разделяет оптимизма друга. Хэнку не нравится поведение кратера вулкана в последнее время, да и все сейсмические приборы отмечают рост давления.



Хэнк решает самолично спуститься в специальном аппарате в кратер вулкана, чтобы удостовериться так ли это…