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Постер фильма Когда кончилось время
4.6
Киноафиша Фильмы Когда кончилось время
4.6

Когда кончилось время

, 1980
When Time Ran Out...
США, Канада / драма, приключения, боевик, триллер / 18+
Постер фильма Когда кончилось время
4.6

О фильме

Боб владеет красивейшим островом в океане. На острове выстроен комфортабельный отель, туристы любят это местечко. Главной достопримечательностью этого райского уголка является древний вулкан, извергавший из себя лаву только два раза за всю историю — в 9 веке и в 1902 году.

Склоны окрестных гор покрыты дивным лесом, а у подножья — божественный океан. Друг и компаньон Боба Хэнк Андерсон нашел на острове месторождение нефти. Боб в восторге — наконец-то, он станет миллионером, но Хэнк не разделяет оптимизма друга. Хэнку не нравится поведение кратера вулкана в последнее время, да и все сейсмические приборы отмечают рост давления.

Хэнк решает самолично спуститься в специальном аппарате в кратер вулкана, чтобы удостовериться так ли это…

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Hank Anderson
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Kay Kirby
Уильям Холден
Уильям Холден
Shelby Gilmore
Эдвард Альберт
Brian
Ред Баттонс
Francis Fendly
Барбара Каррера
Барбара Каррера
Iolani
Валентина Кортезе
Rose Valdez
Вероника Хамель
Nikki
Алекс Кэррас
Tiny Baker
Берджесс Мередит
Rene Valdez
Режиссер Джеймс Голдстоун
Сценарист Гордон Томас, Max Morgan Witts, Карл Форман, Стёрлинг Силлифант
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Канада
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 28 марта 1980
Дата выхода
28 марта 1980 Россия 12+
18 апреля 1980 Великобритания PG
26 мая 1980 Дания 15
28 марта 1980 Казахстан
7 января 1982 Румыния
28 марта 1980 США
28 марта 1980 Украина
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $3 763 988
Производство International Cinema
Другие названия
When Time Ran Out..., Al filo del tiempo, Der Tag, an dem die Welt unterging, The Day the World Ended, Az idő szorításában, Earth's Final Fury, Een uur tot de ondergang, El día del fin del mundo, Gdy czas ucieka..., I sista sekunden, I siste sekund, Kad je kraj blizu, Le jour de la fin du monde, Millal aeg otsa saab, O Dia em que o Mundo Acabou, Ormai non c'è più scampo, Sekai hôkai no jokyoku, Tropiikin sudet, Vulcanul, Vulkanens ofre, Vulkanøen, Zaman Durunca, Ειρηνικός ωκεανός: Ώρα μηδέν, Το νησί της κολάσεως, Когато времето изтече, Когда кончилось время, 世界崩壊の序曲

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 11 голосов
4.6 IMDb

Отзывы о фильме

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