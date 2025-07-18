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Постер фильма Другие ипостаси
Постер фильма Другие ипостаси
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Другие ипостаси

Другие ипостаси

Altered States 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Ученый-естествоиспытатель Эдди Джессап верит в то, что измененные состояния сознания так же реальны, как наша повседневная действительность. Отключая органы чувств под действием галлюциногенных препаратов, он исследует другие ипостаси, лавируя в потоке своего сознания.

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в мире 25 декабря 1980
Дата выхода
25 декабря 1980 Россия 16+
24 июля 1981 Австралия
9 июля 1981 Великобритания
22 января 1982 Германия
15 января 1982 Греция
25 декабря 1980 Казахстан
1 апреля 1982 Нидерланды
25 декабря 1980 США
25 декабря 1980 Украина
30 сентября 1981 Франция
10 апреля 1981 Япония
MPAA R
Сборы в мире $19 853 898
Производство Warner Bros.
Другие названия
Altered States, Estados alterados, Der Höllentrip, Eksperimentet, Viagens Alucinantes, Au-delà du réel, Experiment periculos, Experimentet, Förändrade tillstånd, Gerçeğin Ötesinde, Koreni prividjenja, Korenine prividov, Muutostiloja, Odmienne stany świadomości, Pakitusios būsenos, Stati di allucinazione, Tocht door de geest, Un viaje alucinante al fondo de la mente, Változó állapotok, Ανεξέλεγκτες καταστάσεις, Другие ипостаси, Промяна на съзнанието, アルタード・ステーツ／未知への挑戦, 變形博士
Режиссер
Кен Расселл
В ролях
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Блэр Браун
Блэр Браун
Чарльз Хейд
Дори Бреннер
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
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18 июля 2025 10:24
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