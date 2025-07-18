Ученый-естествоиспытатель Эдди Джессап верит в то, что измененные состояния сознания так же реальны, как наша повседневная действительность. Отключая органы чувств под действием галлюциногенных препаратов, он исследует другие ипостаси, лавируя в потоке своего сознания.
|25 декабря 1980
|Россия
|16+
|24 июля 1981
|Австралия
|9 июля 1981
|Великобритания
|22 января 1982
|Германия
|15 января 1982
|Греция
|25 декабря 1980
|Казахстан
|1 апреля 1982
|Нидерланды
|25 декабря 1980
|США
|25 декабря 1980
|Украина
|30 сентября 1981
|Франция
|10 апреля 1981
|Япония