Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кэти Мориарти
Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
29 ноября 1960
Возраст
61 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Биография Кэти Мориарти
Родилась 29 ноября 1960 года в Бронксе, штат Нью-Йорк, США
Развернуть
Фильмография Кэти Мориарти
Патти Кейкс
драма
2017, США
6.0
Двойник
драма, триллер
2013, Великобритания
6.0
Анализируй то
комедия
2002, США / Австралия
6.0
Глория
криминал, триллер, драма
1999, США
5.0
Каспер 3: встреча
комедия, семейный, приключения, сказка
1998, США
5.0
Компания Хьюго
мелодрама, комедия
1997, США
5.0
Ложный огонь
драма
1996, США
7.0
Каспер
семейный, комедия
1995, США
6.0
Все фильмы
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"