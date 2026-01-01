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Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
Киноафиша
Персоны
Кэти Мориарти
Кэти Мориарти
Cathy Moriarty
Дата рождения
29 ноября 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Бронкс, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Кэти Мориарти
Родилась 29 ноября 1960 года в Бронксе, штат Нью-Йорк, США
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