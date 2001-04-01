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Человек-Слон Человек-Слон
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The Elephant Man

Человек-Слон, 1980

1980 / США / Великобритания
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Основанная на реальных событиях биографическая драма рассказывает историю Джона Меррика, с детства страдавшего от редкого заболевания и уродующих внешность телесных трансформаций. Уже во взрослом возрасте Меррик попал в викторианский цирк уродцев, где его и нашел молодой хирург Фредерик Тривз, решивший взять на себя заботы о дальнейшей судьбе Джона.

  • В основу сценария легли книги «Человек-слон» Фредерика Тривза и «Человек-слон: Этюд о человеческом достоинстве» Эшли Монтегю. Сценарий к фильму режиссер Дэвид Линч написал в соавторстве с Кристофером Де Вуром и Эриком Бергреном.
  • Грим для Джона Херта, сыгравшего главную роль, создавался на основе гипсового слепка тела Меррика. Слепок был предоставлен частным музеем Королевской больницы Лондона. Процесс наложения грима каждый раз занимал более 10 часов. Именно «Человек-слон» повлиял на решение Американской киноакадемии ввести номинацию на «Оскар» за лучший грим и прически – до 1982 года призы в этой категории не вручались.
  • По мнению большинства ученых, реальный Джозеф Меррик страдал от синдрома Протея. Однако ряд специалистов также допускают поражение нейрофиброматозом, вызывающим деформацию костей и рост доброкачественных образований.

Трогательная до слез, местами просто душераздирающая история человека по имени Джон Меррик (Херт), который был известен как Человек-слон, из-за его неописуемого уродства, вызванного болезнью. Его избивал и показывал за деньги на ярамарке жестокий негодяй, пользуясь его абсолютной беззащитностью и кротостью. Доктор Тревес (Хопкинс) увидел уродца и решил заняться им. Он привез его в больницу, и со временем научный интерес сменился искренней жалостью и сочувствием. Джон Меррик не был идиотом, он умел читать и писать, был умен и духовен, и хотя был неизлечим, его оставили в больнице навсегда, так как о истории несчастного узнали сильные мира сего - сама королева благословила решение комитета врачей. Какое-то время к нему из болезненного любопытства стекались посетители, а потом бывший владелец выкрал его и увез на материк, откуда ему помогли бежать другие карлики и уродцы. Поставлен фильм по реальным фактам. Великолепно передана атмосфера викторианского Лондона. Блестящая операторская работа (в черно-белом) Фредди Фрэнсиса.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 2 октября 1980
Премьера онлайн 1 апреля 2001
Премьера в мире 2 октября 1980
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Линч
Дэвид Линч
В ролях
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Джон Херт
Джон Херт
Энн Бэнкрофт
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Уэнди Хиллер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Человек-Слон 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Потрясающе. Как просто, ясно и трогательно. И ведь это Линч.
В сновидениях только прорывается сюр, такой головоластиковый.
Моему сердцу, правда, всё… Читать дальше…
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13 голосов
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