Человек-Слон, 1980

Трогательная до слез, местами просто душераздирающая история человека по имени Джон Меррик (Херт), который был известен как Человек-слон, из-за его неописуемого уродства, вызванного болезнью. Его избивал и показывал за деньги на ярамарке жестокий негодяй, пользуясь его абсолютной беззащитностью и кротостью. Доктор Тревес (Хопкинс) увидел уродца и решил заняться им. Он привез его в больницу, и со временем научный интерес сменился искренней жалостью и сочувствием. Джон Меррик не был идиотом, он умел читать и писать, был умен и духовен, и хотя был неизлечим, его оставили в больнице навсегда, так как о истории несчастного узнали сильные мира сего - сама королева благословила решение комитета врачей. Какое-то время к нему из болезненного любопытства стекались посетители, а потом бывший владелец выкрал его и увез на материк, откуда ему помогли бежать другие карлики и уродцы. Поставлен фильм по реальным фактам. Великолепно передана атмосфера викторианского Лондона. Блестящая операторская работа (в черно-белом) Фредди Фрэнсиса.