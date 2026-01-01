Мелина Меркури

Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара

В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома

812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»

«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест

В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»

От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза

Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис

«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)

Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»