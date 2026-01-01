Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мелина Меркури Melina Mercouri
Киноафиша Персоны Мелина Меркури

Мелина Меркури

Melina Mercouri

Дата рождения
18 октября 1920
Возраст
73 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
6 марта 1994
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

The Marbles 8.3
The Marbles (2025)
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье (1960)
Топкапи 6.9
Топкапи (1964)

Фильмография Мелина Меркури

Жанр
Год
The Marbles 8.3
The Marbles The Marbles
документальный 2025, Греция
Одного раза недостаточно 4.6
Одного раза недостаточно Once Is Not Enough
мелодрама, драма 1975, США
Топкапи 6.9
Топкапи Topkapi
триллер, комедия, криминал, приключения 1964, США
Никогда в воскресенье 7.3
Никогда в воскресенье Pote tin Kyriaki
комедия, драма, мелодрама 1960, Греция
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
В 2025 году этот сериал смотрели 832,7 млн часов: никто и не ожидал такого успеха от спин-оффа ситкома
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше