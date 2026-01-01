Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Персоны
Мелина Меркури
Мелина Меркури
Melina Mercouri
Дата рождения
18 октября 1920
Возраст
73 года
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
6 марта 1994
Карьера
Актриса, Сценарист
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
The Marbles
(2025)
7.3
Никогда в воскресенье
(1960)
6.9
Топкапи
(1964)
Фильмография Мелина Меркури
Жанр
Все
Документальный
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Триллер
Год
Все
2025
1975
1964
1960
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
8.3
The Marbles
The Marbles
документальный
2025, Греция
4.6
Одного раза недостаточно
Once Is Not Enough
мелодрама, драма
1975, США
6.9
Топкапи
Topkapi
триллер, комедия, криминал, приключения
1964, США
7.3
Никогда в воскресенье
Pote tin Kyriaki
комедия, драма, мелодрама
1960, Греция
