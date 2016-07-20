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Джанет Ли
Джанет Ли
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Джанет Ли
Janet Leigh
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Дата рождения
6 июля 1927
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
3 октября 2004
Карьера
Актриса
Биография Джанет Ли
Родилась 6 июля 1927 года. Мерсед, Калифорния, США.
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Фильмография Джанет Ли
Хэллоуин: 20 лет спустя
ужасы, триллер
1998, США
6.0
Туман
ужасы
1980, США
6.0
Ночь Лепсуса
ужасы, триллер, фантастика
1972, США
4.0
Один - одинокое число
мелодрама, драма
1972, США
6.0
Харпер
криминал, детектив, драма
1966, США
6.0
Кандидат от Манчжурии
триллер, драма
1962, США
7.0
Кто была та леди?
комедия
1960, США
6.0
Психо
триллер
1960, США
7.0
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20 июля 2016 10:15
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