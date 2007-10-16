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Дебора Керр
Дебора Керр
Deborah Kerr
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Дебора Керр
Deborah Kerr
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Дата рождения
9 октября 1921
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
16 октября 2007
Карьера
Актриса
Биография Дебора Керр
Родилась 30 сентября, 1921 года. Хеленсбург, Шотландия, Великобритания.
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Фильмография Дебора Керр
Трамбо
драма, биография
2015, США
7.0
Сделка
драма
1969, США
6.0
Шелкопряд
мелодрама, боевик, драма
1969, США
6.0
Пруденс и пилюля
комедия, мелодрама
1968, Великобритания
5.0
Казино "Рояль"
боевик, комедия, приключения
1967, Великобритания / США
5.0
Свадьба на скалах
комедия
1965, США
5.0
Ночь Игуаны
драма, триллер
1964, США
7.0
Обнаженное лезвие
триллер
1961, Великобритания / США
6.0
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