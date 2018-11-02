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The Time Machine

Машина времени, 1960

1960 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

1899 год. Джордж накануне нового тысячелетия демонстрирует друзьям свое изобретение — машину времени. Его рассказ о прошлом и будущем коллеги встречают скептически. Они не верят в путешествие во времени.

Когда друзья расходятся по домам отмечать новый год, Джордж садится за рычаги своего изобретения, чтобы подтвердить свою теорию. Так начинается его путешествие, которое окажется приключением целой жизни. Он переносит его из 1899 года во времена войн 20 столетия, а потом — в 802701 год. В этом отдаленном времени пассивным жителям земли Элоям грозит мрачное будущее, поскольку они поклоняются подземным существам с горящими глазами — Морлокам.

Будущее может спасти только незнакомец из прошлого.

7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1960
Премьера в мире 25 мая 1960
Возраст 12+
Режиссер
Джордж Пэл
В ролях
Алан Янг
Алан Янг
Ивет Мимо
Себастьян Кабот
Род Тэйлор
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Машина времени 2 постера
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2 ноября 2018 12:46
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