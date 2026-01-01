Элизабет Тэйлор играет роль Глории, высококлассной проститутки, заказать которую можно, попросив оператора соединить с «Баттерфилд 8». Характер у Глории очень твердый и женщина она неординарная — с одной стороны, бушует горячая плоть, с другой — ум и совесть на страже. Росла она без отца, мать ею пренебрегала, красотка порхала от одного любовника к другому, пока. Коса нашла на камень, когда она познакомилась с Лоренсом Харви, человеком из высшего общества. Их страсть переходит в любовь, они пытаются справиться со своими эмоциями, ведя непрерывную войну друг с другом. Ситуация осложнена тем, что у Харви любящая, преданная жена, много денег, спокойная респектабельная работа и пр.

