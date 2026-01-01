Элизабет Тэйлор играет роль Глории, высококлассной проститутки, заказать которую можно, попросив оператора соединить с «Баттерфилд 8». Характер у Глории очень твердый и женщина она неординарная — с одной стороны, бушует горячая плоть, с другой — ум и совесть на страже. Росла она без отца, мать ею пренебрегала, красотка порхала от одного любовника к другому, пока.
Коса нашла на камень, когда она познакомилась с Лоренсом Харви, человеком из высшего общества. Их страсть переходит в любовь, они пытаются справиться со своими эмоциями, ведя непрерывную войну друг с другом. Ситуация осложнена тем, что у Харви любящая, преданная жена, много денег, спокойная респектабельная работа и пр.
СтранаСША
Продолжительность1 час 49 минут
Год выпуска1960
Премьера в мире4 ноября 1960
Дата выхода
23 декабря 1960
Германия
20 сентября 1963
Ирландия
G
4 ноября 1960
США
MPAAPG
Бюджет$2 800 000
Сборы в мире$8 722
ПроизводствоAfton-Linebrook
Другие названия
BUtterfield 8, Una venus en visón, Telefon Butterfield 8, Vénus au vison, Disque Butterfield 8, Ei rahasta, Ej för pengar, Gloria, Ikke for penge, Inte för pengar..., John O'Hara's BUtterfield 8, La Vénus au vison, Modern kaméliás hölgy, O Número do Amor, Una mujer marcada, Venere in visone, Venus i mink, Vizonlu Venüs, Zisame stin amartia, Ζήσαμε στην αμαρτία, Баттерфилд 8, Бътърфийлд 8, बटरफ़ील्ड 8, 버터필드 8, バターフィールド8, 青楼艳妓