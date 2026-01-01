Музыка Ференца Листа — яркая, запоминающаяся. Такова была и его жизнь: легкомысленная, авантюристическая, эпатажная, благоухающая славой выдающегося пианиста. Не зря одна из его женщин, графиня Мари Д«Агу сказала своей сопернице :»Лист не женится на Вас. Он женат на своей публике, и — навсегда!».
СтранаСША
Продолжительность2 часа 21 минута
Год выпуска1960
Премьера в мире11 августа 1960
Дата выхода
21 октября 1960
Германия
6
11 августа 1960
США
ПроизводствоWilliam Goetz Productions
Другие названия
Song Without End, Franz Liszt, Song Without End - The Story of Franz Liszt, Sonho de Amor, Una llama mágica, A Magic Flame, Cançó immortal, Crescendo, Estasi, Franz Liszt - kunstner og elsker, Le bal des adieux, Nur wenige sind auserwählt, På musikens vingar, Pieśń bez końca, Píseň bez konce, Pjesma bez kraja, Pjesma bez kraja - Priča o Franzu Lisztu, Rakkauden unelma, Sonsuz şarkı, Sueño de amor, Неоконченная песнь, わが恋は終りぬ
Countess MarieЯ встретила Франца на музыкальном вечере. Помню, он играл балладу ми-бемоль мажор Шопена. Я думала, что никогда не видела ничего прекраснее, чем выглядел Франц, когда садился за рояль. Я... хотела заплакать. Он смотрел на меня, пока играл; Франц никогда не пропускает красивую женщину в своей аудитории. Потом он последовал за мной в холл. Помню, он сказал: «Можно я вас куда-нибудь провожу, мадам?» Я ответила: «Да». Он спросил: «Куда?» Я сказала: «В рай». Он не улыбнулся — сказал: «Я вызову карету.»
Princess CarolyneПравда?
Countess MarieЧто?
Princess CarolyneОтвезёт вас туда — в рай?
Countess Marie[пауза и многозначительный взгляд, когда она поворачивается, чтобы уйти из комнаты]Он не знает дороги, мадам.