Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Неоконченная песня
Постер фильма Неоконченная песня
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Неоконченная песня

Неоконченная песня

Song Without End 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Музыка Ференца Листа — яркая, запоминающаяся. Такова была и его жизнь: легкомысленная, авантюристическая, эпатажная, благоухающая славой выдающегося пианиста. Не зря одна из его женщин, графиня Мари Д«Агу сказала своей сопернице :»Лист не женится на Вас. Он женат на своей публике, и — навсегда!».
Страна США
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1960
Премьера в мире 11 августа 1960
Дата выхода
21 октября 1960 Германия 6
11 августа 1960 США
Производство William Goetz Productions
Другие названия
Song Without End, Franz Liszt, Song Without End - The Story of Franz Liszt, Sonho de Amor, Una llama mágica, A Magic Flame, Cançó immortal, Crescendo, Estasi, Franz Liszt - kunstner og elsker, Le bal des adieux, Nur wenige sind auserwählt, På musikens vingar, Pieśń bez końca, Píseň bez konce, Pjesma bez kraja, Pjesma bez kraja - Priča o Franzu Lisztu, Rakkauden unelma, Sonsuz şarkı, Sueño de amor, Неоконченная песнь, わが恋は終りぬ
Режиссер
Чарльз Видор
В ролях
Дирк Богард
Дирк Богард
Капюсин
Женевьев Паж
Патриция Морисон
Иван Десни
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Неоконченная песня
Война на бобовом поле Милагро 6.8
Война на бобовом поле Милагро (1988)
Человек с 1000 лиц 7.1
Человек с 1000 лиц (1957)
Песнь любви 6.7
Песнь любви (1947)
Опасная 6.8
Опасная (1935)
Джокер 7.0
Джокер (1957)
Рапсодия 6.5
Рапсодия (1954)
Провидение 7.6
Провидение (1977)
Призрачное счастье 7.0
Призрачное счастье (1958)
Лола 7.5
Лола (1981)
Ложное движение 6.9
Ложное движение (1975)
Дама без камелий 7.1
Дама без камелий (1953)
Прощай, оружие! 5.9
Прощай, оружие! (1957)

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Countess Marie Я встретила Франца на музыкальном вечере. Помню, он играл балладу ми-бемоль мажор Шопена. Я думала, что никогда не видела ничего прекраснее, чем выглядел Франц, когда садился за рояль. Я... хотела заплакать. Он смотрел на меня, пока играл; Франц никогда не пропускает красивую женщину в своей аудитории. Потом он последовал за мной в холл. Помню, он сказал: «Можно я вас куда-нибудь провожу, мадам?» Я ответила: «Да». Он спросил: «Куда?» Я сказала: «В рай». Он не улыбнулся — сказал: «Я вызову карету.»
Princess Carolyne Правда?
Countess Marie Что?
Princess Carolyne Отвезёт вас туда — в рай?
Countess Marie [пауза и многозначительный взгляд, когда она поворачивается, чтобы уйти из комнаты] Он не знает дороги, мадам.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше