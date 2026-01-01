Countess Marie Я встретила Франца на музыкальном вечере. Помню, он играл балладу ми-бемоль мажор Шопена. Я думала, что никогда не видела ничего прекраснее, чем выглядел Франц, когда садился за рояль. Я... хотела заплакать. Он смотрел на меня, пока играл; Франц никогда не пропускает красивую женщину в своей аудитории. Потом он последовал за мной в холл. Помню, он сказал: «Можно я вас куда-нибудь провожу, мадам?» Я ответила: «Да». Он спросил: «Куда?» Я сказала: «В рай». Он не улыбнулся — сказал: «Я вызову карету.»

Princess Carolyne Правда?

Countess Marie Что?

Princess Carolyne Отвезёт вас туда — в рай?