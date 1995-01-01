Великолепная семерка, 1960

Легендарный вестерн, ставший настоящим блокбастером в отечественном прокате минувших десятилетий.

Сюжет "Великолепной семерки" - это точное воспроизведение истории "Семи самураев" Акиры Куросавы, но переложенное на мексиканские реалии.

В маленькой деревушке крестьяне годами страдают от бесчинств местных бандитов. Их главарь Калвера держит в страхе всю округу, мучая её жителей постоянными поборами и наказаниями. И однажды крестьяне решают нанять себе защитников – семерых вооружённых всадников во главе с бритоголовым Крисом. Великолепная семёрка быстро наводит порядок, но Калвейре всё же удаётся бежать. И тогда поимка злодея и его соратников становится делом чести великолепной семерки.