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Великолепная семерка
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The Magnificent Seven

Великолепная семерка, 1960

1960 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Легендарный вестерн, ставший настоящим блокбастером в отечественном прокате минувших десятилетий.
Сюжет "Великолепной семерки" - это точное воспроизведение истории "Семи самураев" Акиры Куросавы, но переложенное на мексиканские реалии.
В маленькой деревушке крестьяне годами страдают от бесчинств местных бандитов. Их главарь Калвера держит в страхе всю округу, мучая её жителей постоянными поборами и наказаниями. И однажды крестьяне решают нанять себе защитников – семерых вооружённых всадников во главе с бритоголовым Крисом. Великолепная семёрка быстро наводит порядок, но Калвейре всё же удаётся бежать. И тогда поимка злодея и его соратников становится делом чести великолепной семерки.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1960
Премьера онлайн 1 января 1995
Премьера в мире 14 апреля 1960
Возраст 16+
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Юл Бриннер
Юл Бриннер
Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
Эли Уоллах
Роберт Вон
Брэд Декстер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Великолепная семерка 2 постера
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