Поллианна, 1960

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о выходе в прокат 7.4 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 2 часа 14 минут Год выпуска 1960 Премьера в мире 19 мая 1960 Режиссер Дэвид Свифт В ролях Хейли Миллс Ричард Иган Карл Молден Нэнси Олсон Адольф Менжу Все актеры и съемочная группа 2 постера

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