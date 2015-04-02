Меню
Квартира. Трейлер

Дата публикации: 29 ноября 2016
Квартира – Скромный служащий страховой компании Бакстер, чтобы хоть как-то продвинуться по карьерной лестнице, одалживает ключи от своей холостяцкой квартиры не только приятелям, желающим «погулять на сторону», но и боссу. И действительно, дела начинают идти в гору, но случается непредвиденное: Бакстер знакомится с любовницей шефа Фрэн — несчастной, страдающей депрессией девушкой — и влюбляется в нее…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Милый фильм, добрый. Забавная свистопляска с квартирой. Трогательная история любви бухгалтера и лифтерши, до конца впрочем не понятно, какой финал будет, хэппи или нет.

В общем, тут все сошлось, и хорошая драматургия, и постановка, и все актеры на своих местах.



Фильм оскароносный, и Ширли Маклейн получила приз за лучшую роль в Каннах.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Московская школа кино 27 декабря 2021, 21:45
Оценка
«Квартира» режиссера Билли Уайлдера — новогодняя романтическая комедия, в которой смешиваются амбиции, обман и цинизм. Однако все эти элементы предстают в самом причудливом виде, и легковесная, на первый взгляд, история рассказана с оттенком меланхолии.

Главный герой — Си Си Бакстер, офисный подхалим в исполнении Джека Леммона, сдающий шишкам из страховой фирмы свою квартиру в качестве «любовного гнездышка». Там его начальники могут принимать любовниц, подруг и прочих особ, которых нужно держать подальше от лишних глаз. Бакстер видит в этом быстрый способ продвинуться в компании. Однако, как часто бывает в комедиях, всё идет не по плану.

Главное — задать тон, и режиссер разворачивает историю в легкомысленном ключе, а временем действия избирает канун Рождества. Его взгляд направлен на слабости людей и выявляет то, что заставляет смеяться, в то же время соединяя улыбку с печалью. Оператор Джозеф ЛаШелл делает кадры визуально глубокими, тем самым позволяя зрителям заглянуть в самые укромные уголки локаций фильма. Это работает как визуальная метафора, благодаря которой зритель может четче рассмотреть и изучить персонажей, заглянуть в то, что они скрывают, возможно, и от самих себя.

Джек Леммон и лучезарная Ширли Маклейн воплощают на экране очень живые и запоминающиеся характеры. Леммон тонко передает меланхолию, искреннюю теплоту и комическую энергию. Маклейн сочетает в своей игре грацию, печаль и очарование.

Фред Макмюррей, исполняющий роль подлеца Шелдрейка, делает своего персонажа обаятельным, полагаясь на то, что небрежное безразличие к людям, пронизанное пустыми обещаниями и натянутой улыбкой, будет говорить само за себя.

Можно рассматривать этот фильм как обвинительный акт корпоративной культуре 1950-х годов. А можно увидеть здесь незатейливую, но притягательную историю любви молодого человека и девушки, которые не замечают искр, вспыхивающих при первой встрече. Уайлдер, начинавший с нуара, и в комедийных фильмах смотрит на мир достаточно мрачно. Но именно в этой новогодней love story особенно хорошо видно, что за мрачностью прячется нежность по отношению к персонажам, их причудам и слабостям.

Мария Протасова
27 декабря 2021, 21:45 Ответить
8.0 Квартира
Квартира мелодрама, драма, комедия, 1960, США
