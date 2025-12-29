Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Истина

Истина

La vérité 18+
Страна Франция / Италия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1960
Премьера онлайн 29 декабря 2025
Премьера в мире 2 ноября 1960
Дата выхода
1 января 1961 Бразилия
21 декабря 1960 Германия
2 января 1961 Португалия
26 июня 1961 США
2 ноября 1960 Франция
Производство Han Productions, C.E.I.A.P., Iéna Productions
Другие названия
La vérité, The Truth, La verdad, A Verdade, Die Wahrheit, Sanningen, Adevarul, Hakikat, I alitheia, Igazság, Istina, La verità, Patiesība, Prawda, Sandheden, Sannheten, Shinjitsu, Tiesa, Totuus, Η αλήθεια, Όσα δεν έσβησε ο άνεμος, Истина, Истината, Істина, 真実（1960）
Режиссер
Анри-Жорж Клузо
Анри-Жорж Клузо
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Сами Фрей
Мари-Жозе Нат
Поль Мерисс
Шарль Ванель
Шарль Ванель
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Прокурор Ты же неделями его соблазняла, да? Неделями!
Адвокат Доминик Возражаю! Сколько времени ей следовало потратить? Есть ли какой-то законный предел длительности соблазнения?
