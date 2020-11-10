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Spartacus

Спартак, 1960

1960 / США
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Масштабная историческая драма о древнеримском гладиаторе стала первой высокобюджетной картиной Стэнли Кубрика, сделав молодому режиссеру имя в Голливуде. Воля к жизни и жажда справедливости подталкивают фракийца Спартака, проданного в рабство для выступлений на арене, бросить вызов властям Рима и поднять восстание против консула Марка Лициния Красса.

  • Фильм поставлен по одноименному роману Говарда Фаста. Сценарий написал Далтон Трамбо, писатель из голливудского “Черного списка” – группы деятелей культуры, которым было запрещено заниматься своей профессиональной деятельностью по причине их политических убеждений. Появление имени Трамбо в титрах “Спартака” ознаменовало прекращение действия “Черного списка”. На участии Трамбо в проекте настоял непосредственно Кирк Дуглас, исполнитель главной роли и сопродюсер картины.
  • В масштабных боевых сценах приняли участие 8500 статистов.
  • В первоначальном варианте сценария роли для Тони Кертиса не было. Актер проявил настойчивость и убедил продюсера ввести нового персонажа. Им стал раб Антонин: роль писалась специально “под” Кертиса.
  • Большая часть декораций для фильма возводились в окрестностях Лос-Анджелеса – на территории, принадлежавшей студии Universal. Натурные съемки проводились и возле Долины Смерти – межгорной впадины в районе пустыни Мохаве и Большого Бассейна. А роль виллы Красса “исполнило” загородное поместье медиамагната Уильяма Рэндольфа Херста, построенное в античном стиле.

История гладиатора Спартака, его возлюбленной Варинии и честолюбивого римского полководца Красса. Непреодолимая тяга к свободе заставляет Спартака поднять легендарное восстание рабов, ставшее важнейшей вехой мировой истории.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 3 часа 4 минуты
Год выпуска 1960
Премьера в мире 6 октября 1960
Возраст 16+
MPAA PG-13
Режиссер
Стэнли Кубрик
Стэнли Кубрик
В ролях
Кирк Дуглас
Кирк Дуглас
Джин Симмонс
Питер Устинов
Питер Устинов
Джон Гейвин
Нина Фош
Все актеры и съемочная группа
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10 ноября 2020 14:37
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