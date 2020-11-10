Спартак, 1960

Масштабная историческая драма о древнеримском гладиаторе стала первой высокобюджетной картиной Стэнли Кубрика, сделав молодому режиссеру имя в Голливуде. Воля к жизни и жажда справедливости подталкивают фракийца Спартака, проданного в рабство для выступлений на арене, бросить вызов властям Рима и поднять восстание против консула Марка Лициния Красса.
История гладиатора Спартака, его возлюбленной Варинии и честолюбивого римского полководца Красса. Непреодолимая тяга к свободе заставляет Спартака поднять легендарное восстание рабов, ставшее важнейшей вехой мировой истории.